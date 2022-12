Yliopiston Apteekki myönsi apurahan lääkkeiden saatavuushäiriöiden tutkimukseen

Reko Ravelan väitöskirjatutkimushankkeen tavoitteena on ymmärtää lääkkeiden saatavuushäiriöiden syitä ja mahdollistaa näyttöön perustuvia toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Apurahan avulla Yliopiston Apteekki edistää lääkehuollon tutkimusta Suomessa.



– Tutkimushankkeessa selvitetään saatavuushäiriöiden yhteneväisyyksiä ja eroja eri maissa saatavuushäiriörekisterien ja muiden julkisten viranomaislähteiden tiedon perusteella. Aihetta tarkastellaan Suomen, muun Euroopan ja Pohjois-Amerikan ympäristöissä. Tavoitteena on saada tietoa saatavuusongelmiin vaikuttavista tekijöistä viranomaissäätelyssä ja lääkemarkkinoiden rakenteessa, Ravela kertoo.



– Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat kasvava hoidollinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen haaste. Reko Ravelan tutkimusaihe on ajankohtainen ja lääkehuollon kannalta erittäin tärkeä, tutkimuspäällikkö Kari Linden Yliopiston Apteekista toteaa.



Yliopiston Apteekki on myöntänyt apurahoja vuodesta 1956 alkaen. Apurahahakemukset käsittelee farmasian, lääketieteen ja terveydenhuollon asiantuntijoista koostuva toimikunta. Lääkehuoltoon liittyvä tutkimus on yksi Yliopiston Apteekin lakisääteisistä erityistehtävistä.