Yliopiston Apteekki myönsi apurahan rationaalisen lääkehoidon ja riskienhallinnan tutkimukseen

Vuosittainen 20 000 euron tutkimusapuraha myönnettiin Helsingin yliopistossa väitöstutkimusta tekevälle proviisori Sonja Kalliolle. Kallio tutkii avohuollon apteekkien osallistumista lääkitysriskien hallintaan ja iäkkäiden lääkkeiden käytön järkeistämiseen yhdessä muun terveydenhuollon kanssa. Apurahan avulla Yliopiston Apteekki haluaa edistää lääkehuollon tutkimusta Suomessa.

Proviisori, LHKA-erityispätevyys, Sonja Kallion (39) laadullisia ja määrällisiä menetelmiä hyödyntävän tutkimuksen tavoitteena on löytää toimintatapoja ja seulontamenetelmiä, joilla pystytään tunnistamaan iäkkäitä lääkitysriskipotilaita.



– Tutkimukseni liittyy vahvasti lääkitysturvallisuuteen, moniammatilliseen yhteistyöhön ja rationaalisen lääkehoidon edistämiseen. Tutkimuksen avulla saadaan tietoa myös moniammatillisesti toteutettujen lääkehoidon arviointimallien vaikutuksista, Kallio kertoo.



Tutkimus on osa laajempaa rationaalista lääkehoitoa koskevaa tutkimuskokonaisuutta, jolla haetaan keinoja ja toimintakäytäntöjä erityisesti ikääntyvien potilaiden lääkehoidon laadun kehittämiseen. Helsingin yliopistossa tehtävä väitöskirjatutkimus koostuu yhteensä neljästä osatutkimuksesta, joista kaksi on jo julkaistu.



– Kallion väitöstutkimuksen aihe on lääkehuollon kannalta merkittävä ja ajankohtainen paitsi väestön ikääntymisen myös apteekkipalveluiden kehittämisen kannalta. Myöntämisperusteina olivat myös tutkijan aktiivisuus ja monipuolinen tutkimusmenetelmien käyttö, tutkimuspäällikkö Kari Linden Yliopiston Apteekin apurahatoimikunnasta toteaa.



Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää lääkehoitojen riskienhallintaan ja lääkkeiden rationaaliseen käyttöön tähtäävien työskentelytapojen ja palveluiden kehittämisessä apteekeissa ja muualla terveydenhuollossa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös farmasian alan perus- ja täydennyskoulutuksessa sekä moniammatillisten lääkehoidon arviointimallien kehittämisessä.



Yliopiston Apteekki on myöntänyt apurahoja vuodesta 1956 alkaen. Tänä vuonna tutkimusapurahahakemuksia vastaanotettiin 12 kappaletta. Hakemukset käsitteli farmasian, lääketieteen ja terveydenhuollon asiantuntijoista koostuva toimikunta. Lääkehuoltoon liittyvä tutkimus on yksi Yliopiston Apteekin lakisääteisistä erityistehtävistä.