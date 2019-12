Yliopiston Apteekki on Suomen kolmanneksi paras asiakaspalveluorganisaatio

Yliopiston Apteekki on Helsingin yliopiston omistama yhteiskunnallinen yritys, jonka palveluksessa työskentelee 1000 henkilöä Suomessa. Tuottomme ohjataan suomalaiseen koulutukseen ja tutkimukseen. Palvelemme valtakunnallisesti kuluttajia sekä yli tuhatta terveydenhuollon yksikköä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Asiakaskokemuksemme on palkittu Suomen kolmen parhaan joukossa vuosina 2018 ja 2019. Apteekkejamme on Suomessa 13 paikkakunnalla ja verkossa ya.fi