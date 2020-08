Yllätyksellinen, kepeä ja vahvasti paikallinen - Turun Seurahuone palkittiin parhaana majoituspaikkana

Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone on valittu parhaaksi majoituspaikaksi valtakunnallisessa tapahtuma-alan kilpailussa Evento Awardsissa.

- Turun Seurahuone avattiin täysin uudistettuna puolitoista vuotta sitten. Halusimme alusta alkaen luoda Turun majoitustarjontaa täydentävän ylellisen ja hauskan hotellin, joka tarjoilee vieraille paljon elämyksiä ja yllättäviä yksityiskohtia. Päämäärätietoinen työmme kantaa nyt hedelmää, iloitsee hotellinjohtaja Sanna-Liisa Byskata.

Turun Seurahuone tarjoaa asiakkaalle uniikin hotellikokemuksen ja sen kulttuurihistoriallisesti merkittävä kiinteistö kätkee sisälleen arvoisensa sisällön. Erik Bryggmanin ja Ilmari Ahosen suunnittelema Turun Seurahuone valmistui alkujaan vuonna 1928.

Solo Sokos Hotel Turun Seurahuoneen sisustussuunnittelusta vastasi sisustusarkkitehti Jaakko Puro, joka poimi työnsä innoittajaksi 1920-luvun upeat, pitsihansikkaita käyttävät daamit ja elämän iloisen kepeyden. Iloisuus ja kepeys näkyvätkin kantavana teemana niin hotellin yleisissä tiloissa ja väriyhdistelmissä kuin hotellihuoneiden yllätyksellisissä yksityiskohdissa.

Liki satavuotisen historiansa ohella hotelli on aidosti ylpeä paikallisuudestaan. Turkulaisuus näkyy, tuntuu ja maistuu hotellissa. Ravintola Gunnarin suurikokoinen pöytä on vanhoista turkulaisista jalavista ja valmistettu Turun ammattikorkeakoulussa oppilastyönä. Lisäksi ravintolassa nautitaan artesaanileipää turkulaisen keramiikkatehdas Terraviivan helmikoristeellisilta lautasilta. Huoneista puolestaan löytyy turkulaisen BEdesignin hotellille toteuttamat seinäpeilit, joissa on tuulahdus 20-luvun ylellistä tunnelmaa. Paikallinen design näkyy myös henkilökunnan vaatteissa, MyOlssonin mekoissa ja Woobsin puisissa ruseteissa.

- Tässä boutiquehotellissa on ihanat puitteet, jotka yhdistyvät asiakaskokemukseen, sydämellisyyteen ja lämpöön, joka huokuu koko henkilökunnastamme. Olemme kaikki todella ylpeitä hotellista ja erittäin otettuja tästä Evento Awardsin tunnustuksesta, Byskata toteaa.

**

Evento Awards on Suomen ainoa valtakunnallinen tapahtuma-alan kilpailu, joka palkitsee koko laajan alan parhaat osaajat. Kilpailun järjestää tapahtumien, kohtaamisten ja elämysten ammattilehti Evento, joka toimii kilpailun puolueettomana alustana, mediakanavana ja ammattitaidon esiin nostajana.

Lisätietoja:

Hotellinjohtaja Sanna-Liisa Byskata, Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone, sanna-liisa.byskata@sok.fi, puh. 050 388 4071