Ylöjärveläiset pääsevät vihdoin kierrättämään kätevästi kauppareissulla

S-market Ylöjärven pihaan saadaan Rinki-ekopiste joulukuun aikana. Piste tulee parkkialueen reunaan, marketin Kuruntien puoleiseen päätyyn. Asiakkaat voivat palauttaa kartonki-, lasi- ja muovipakkauksia sekä metallia ja keräyspaperia.

– Koska myymme paljon erilaisia tuotepakkauksia, haluamme omalta osaltamme kantaa myös vastuun niiden kierrättämisestä. Kun asiakas meiltä tuotteen ostaa, hän voi seuraavalla kauppareissulla palauttaa siitä syntyvän pakkausjätteen edelleen hyödynnettäväksi, S-market Ylöjärven marketpäällikkö Jukka Suoniemi iloitsee.

Asiakaspalautteet ratkaisivat

Parkkipaikan ahtaus on nähty esteenä ekopisteelle. Aukioloaikojen pidentyminen ja asiakaspaineen tasautuminen pidemmälle aikaikkunalle on kuitenkin helpottanut asiaa ja nyt on päätetty ainakin kokeilla kierrätyspistettä marketin pihassa.

– Tätä on Ylöjärvellä odotettu kauan. Asiakastoiveita on tullut runsaasti juuri Ylöjärven S-marketin yhteydessä sijaitsevalle ekopisteelle. Niinpä ryhdyimme Jukan kanssa tuumasta toimeen, että sellainen todella saadaan aikaiseksi, sopimusasiamies Taneli Lumiaro Ringistä kertoo.

– Ekopiste tulee viemään viisi pysäköintiruutua. Meille on kuitenkin tärkeää helpottaa asiakkaidemme arkea. Mitä useampi asia sujuu kauppareissun yhteydessä, sen parempi, Suoniemi kiteyttää.