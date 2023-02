Ylöjärveläisten oman Prisman rakentaminen alkaa

Tamperelaisten toiveesta Sokoksen uusissa ravintoloissa maistuu kotiseuturakkaus 12.12.2022 09:15:00 EET | Tiedote

Tampereen Sokoksen kokonaisuudistus on saavuttanut puolivälin ja uudet ravintolat avattu. Venetsialaistyylinen kahvila Bacaro Doppio on ehtinyt toimia kuukauden päivät ostospaikan katutasossa, ja viime viikon lopulla neljännen kerroksen Sokos 4 -ravintolamaailmassa juhlittiin avajaisia. Ostospaikan uutta ravintolatarjoomaa leimaa erityisesti tiivis yhteistyö pirkanmaalaisten lähiruokayrittäjien, kuten More than Makkaran, Gluteeniton leipomo ILONA:n ja Frantsilan luomuyrttitilan, kanssa.