Ylöjärvelle nousee uusi päiväkoti Soppeenmäkeen – katto valjastetaan tuottamaan aurinkoenergiaa

Soppeenmäen päiväkoti rakennetaan sekä tiloiltaan että tekniikaltaan ajanmukaiseksi vastaamaan erilaisten ryhmäkokoonpanojen ja toimintojen tarpeisiin hoitopäivän aikana. Päiväkodissa jokaisella ryhmällä on omat, muuntojoustavat tilansa. Muuntojoustavuus mahdollistaa tulevaisuudessa iltahoidon sekä esiopetusryhmien sijoittumisen päiväkodin tiloihin.

Päiväkodin keskiössä sijaitsevat yhteinen ruokailutila ja monitoimisali. Monitoimisalia voidaan käyttää monipuolisesti eri toimintoihin kuten liikunnallisiin leikkeihin, peleihin ja muihin motoriikkaa kehittäviin aktiviteetteihin sekä iltakäytössä muun muassa ryhmäliikuntaan. Ruokailutilan ja monitoimisalin voi myös yhdistää yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jossa sekä päiväkoti että iltakäyttäjät voivat järjestää erilaisia tilaisuuksia.

Puurakenteinen päiväkoti on yksikerroksinen ja sen hyötypinta-ala on noin 1 000 m². Päiväkodin isolla piha-alueella on omat aidatut pihansa ja monipuolisesti erilaisia aktiviteetteja eri ikäryhmille.

RTS-ympäristöluokitus antaa päiväkodille kotimaisen ympäristötakuun

Päiväkoti rakennetaan saavuttamaan neljän tähden eli toiseksi korkein RTS-ympäristöluokitus. RTS-ympäristöluokitus on Suomen oloihin kehitetty ympäristöluokitus rakentamiselle ja kiinteistön ylläpidolle. Neljän tähden RTS-luokitus varmistaa päiväkotiin muun muassa energiatehokkuuden, kosteudenhallinnan, sisäilman sekä ylläpidon kannalta kestävät ratkaisut.

Päiväkodista tulee A-energialuokkaa, ja siinä tähdätään todella pieneen E-lukuun eli kokonaisenergiankulutukseen. Päiväkodista saadaan tavanomaista energiatehokkaampi erityisesti ilmanvaihdon tilakohtaisella hiilidioksidi- ja lämpötietoon perustuvalla ohjauksella sekä energiatehokkaalla valaistuksella, jonka tehotaso on kolmasosa standardikäytön mukaisesta. Lisäksi rakennuksessa käytetään uusiutuvia energialähteitä. Päiväkodin katolle asennetaan aurinkopaneelijärjestelmä, joka tuottaa kesäkuukausina suuren osan rakennuksen sähkönkulutuksesta.

”Meille oli selvää, että lähdemme tavoittelemaan päiväkodille mahdollisimman korkeaa ympäristöluokitusta. Ympäristö ja laatu ovat suunnittelussamme aina vahvasti keskiössä. Kehitämme aktiivisesti rakentamiemme kiinteistöjen ympäristöystävällisyyttä ja valitsemme koko elinkaaren kannalta toimivimmat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut. Kestävää rakentamista on myös toteuttaa laadukas tilaajan sekä käyttäjien toiveet huomioon ottava päiväkoti”, kertoo Laptin palvelu- ja toimitilayksikön hankekehityksestä ja myynnistä vastaava johtaja Tuomas Lindfors.

Lapti on toteuttanut aiemmin useita päiväkoteja, kuten esimerkiksi päiväkoti Nappulaniemen Tampereella, Pilke-päiväkodin Nokialla, Katuman päiväkodin Hämeenlinnassa sekä Sasin päiväkodin Hämeenkyrössä.