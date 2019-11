Ylpeästi lande -kampanja on tavoittanut jo noin miljoona suomalaista – Myös kansanedustajat ovat innostuneet käpylehmistä

Nurmijärvi myy tontteja YouTube-simulaattorin ja käpylehmien avulla – ”Olemme ylpeästi lande” 24.10.2019 12:15:00 EEST | Tiedote

Oletko kuullut Nurmijärvestä – siitä kunnasta, jossa on kansainvälisiä huipputeknologian yrityksiä, lehmät laiduntavat taajama-alueella, ihmisillä on pilkettä silmäkulmassa ja niin puhdas jääkauden aikainen vesi, että siitä voi suoraan tehdä vaikka vodkaa? Nurmijärven kunta haluaa tarjota kaikille mahdollisuuden kokea Nurmijärvellä olemista. Kunta on julkaissut digitaalisen Nurmijärvi-simulaattorin YouTubessa ja Spotifyssa. Kuntasimulaattorin tarkoitus on kertoa Nurmijärvestä sekä tuoda hyvää oloa kaikille ihmisille. Simulaattori on osa Ylpeästi lande -markkinointikampanjaa, jonka muita elementtejä ovat muun muassa käpylehmäpakkaukset. Kampanjan tavoitteena on saada uusia asukkaita ja yrityksiä kuntaan.