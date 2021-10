Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeiden avustushaku auki ELY-keskuksessa

Avustusta voidaan myöntää kokeilu- ja kehittämishankkeille, jotka vaikuttavalla tavalla toteuttavat tai edistävät eri-ikäisten ympäristökasvatusta. Hankkeen keskiössä voi olla monenlaisia aiheita. Hankkeet voivat pureutua käytännön ympäristökasvatustyön edellytysten tukemiseen tai toteuttaa ympäristökasvatusta suoraan kohderyhmän kanssa.

Hakijoiksi sopivat muut toimijat paitsi yksityishenkilöt ja valtionvirastot.

- Hanketta suunnitellessa on hyvä ensin kirkastaa, millaiseen ongelmaan hankkeella etsitään ratkaisuja ja mihin tarpeeseen se mahdollisesti vastaa. Määrittele selkeästi hankkeen kohderyhmä ja menetelmät sekä mieti näiden yhteensopivuus, sanoo ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen. – Tärkeää on myös kuvata tavoitellut tulokset sekä se, miten niiden saavuttamista arvioidaan ja miten niiden jatkokäytöstä huolehditaan. Usein hankkeen vaikuttavuuden kannalta on hyödyksi, jos hakija on verkottunut muiden toimijoiden kanssa.

Sekä alueellisia että valtakunnallisia hankkeita avustetaan

Tämän vuoden hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että avustettavien hankkeiden joukkoon mahtuu valtakunnallisesti merkittävien hankkeiden rinnalla myös alueellisesti merkittäviä hankkeita. Alueellisesti merkittävä hanke voi olla tärkeä esim. tietyn maakunnan alueella. Hanke voi esimerkiksi edistää olennaisia yhteistyörakenteita alueella tai toteuttaa kampanjan teemasta, joka on alueella keskeinen. Valtakunnallisesti merkittävät hankkeet toimivat joko useamman maakunnan alueella tai tuottavat ja aktiivisesti levittävät materiaaleja tai toimintamalleja, joita hyvällä todennäköisyydellä pystytään hyödyntämään laajasti.

- Sekä valtakunnallisesti että alueellisesti merkittävien hankkeiden kohdalla arvioimme hankkeen vaikuttavuutta ja avustuksen tarpeellisuutta kerrottujen tavoitteiden saavuttamisessa. Hakemuksia tulee vuosittain runsaasti, joten vain osaa hyvistä hankkeista pystytään avustamaan. Kannattaa kuitenkin yrittää, jos avustuksen kriteerit tuntuvat sopivan omaan ideaan, toteaa Tuulinen.

Viimeinen päivä avustushakemuksen jättämisen on tiistai 30.11. Hakijoita kannustetaan käyttämään ensisijaisesti sähköistä hakuväylää (Aluehallinnon asiointipalvelu). Tarkempia ohjeita hakemiseen ja listoja aiemmin avustusta saneista hankkeista on verkkosivuillamme: https://www.ely-keskus.fi/avustukset-ymparistokasvatus

Avustuksista tehdään päätökset loppukeväästä tai alkukesästä 2022. Avustuksia myönnetään, mikäli eduskunta osoittaa tarkoitukseen varoja vuoden 2022 budjetissa.