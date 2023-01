Ympäristöministeriön Elävät kaupunkikeskustat ry:ltä tilaama selvitys valmistui

Kyselytutkimuksella selvitettiin, miten vuoden 2022 muuttunut maailmanpoliittinen tilanne heijastuu omaan keskustaan. Mielipidettä kysyttiin kaupunkisuunnittelu- tai elinvoimajohtajalta, keskeiseltä keskustan elinkeinotoimijalta ja keskustayhdistyksen toiminnanjohtajalta. Jokainen vastasi kyselyyn itsenäisesti.

Kyselyn mukaan tilanne on vuoden aikana muuttunut jonkin verran. Helsingissä ja Lappeenrannassa muutos on ollut merkittävin.

Keskustojen elinvoimaa on myös laskettu näissä kahdeksassa kohdekaupungissa jo keväästä 2020. Keskustojen elinvoima-asiantuntija Martti Wilhelms päivitti marraskuussa elinvoimatiedot tutkimusta varten kohdekaupungeissa. Wilhelmsin mukaan näyttää siltä, että keskustoissa toimivat yritykset ovat saavuttaneet torjuntavoiton. Kauppojen määrä on hieman laskenut, mutta kehitys alkoi jo ennen pandemiaa. Ravintolat ovat säilyttäneet asemansa. Vapaat liiketilat ovat käytännössä keskimäärin pysyneet lähes samalla tasolla.

”On hienoa, että tutkimuksellakin todennetaan keskustan säilyttäneen elinvoimaisuuden ja vireyden näinä haastavina aikoina. Hyvinkään tiivis ja vilkas kaupunkikeskusta monipuolisine palveluineen erottuu edukseen moneen kaupunkiin verrattuna. On kuitenkin hyvä muistaa, että keskusta säilyy elinvoimaisena vain sillä, että yrittäjien palveluiden taso säilyy korkeana ja että kaupunkilaiset ostavat oman kaupungin liikkeistä ja käyttävät paikallisten palveluntuottajien palveluja,” Hyvinkään kaupungin elinkeinopäällikkö Jyrki Käki kommentoi.

”Hyvinkäällä on tehty työtä tapahtumallisuuden eteen jo useamman vuoden ajan ja se näkyy selkeästi keskustan elinvoimaisuutena. Keskustaan ulottuvilla tapahtumilla on suuri merkitys keskustan toimijoille, kun yksittäinen suurempi tapahtuma voi moninkertaistaa esimerkiksi kivijalkaliikkeen yhden päivän kävijät. Aktiivinen, toimiva yhteistyö kaupungin, yrittäjien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa on Hyvinkäällä avain vetovoimaiseen tapahtumakeskustaan”, Hyvinkään kaupunkiyhdistyksen toiminnanjohtaja Suvi Viljanen sanoo.

”Hyvinkää on esimerkillinen kaupunkikehittäjä. Kaupungin ydin kauppakeskuksineen on esimerkki elävästä keskustakuvasta. Mallia kaikille Suomen keskustakehittäjille!”, EKK:n toiminnanjohtaja Pokko Lemminkäinen kehuu Hyvinkäätä.

Kahdeksan kaupungin keskustakehittäjiltä kysyttiin lähivuosien kehittämisestä

Tärkeimmäksi eri keskustakehittäjät näkivät monipuolisen tapahtumallisuuden lisäämisen. Vuosittaiset kehittämisinvestoinnit ovat keskeisiä. Keskustojen saavutettavuutta on kaikilla liikkumismuodoilla vahvistettava.

Kaupunkisuunnitteluun on jatkossa lisättävä asiakaslähtöisyyttä ja kokemuksellisuutta. Lähitulevaisuudessa jokaista kaupunkia olisi tiivistettävä lisä-, täydennys- ja korotusrakentamisella.

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Pokko Lemminkäinen, Elävät Kaupunkikeskustat ry, puh. 040 555 3462

erityisasiantuntija Mika Ristimäki, ympäristöministeriö, puh. 029 525 0188

keskustojen elinvoima-asiantuntija, Martti Wilhelms, Salokorpi-Yhtiöt Oy, puh. 050 538 4334

VALTAKUNNALLINEN ELÄVÄT KAUPUNKIKESKUSTAT (EKK) RY PÄHKINÄNKUORESSA *



www.kaupunkikeskustat.fi

Järjestö on perustettu 1997. Siihen kuuluu kattavasti kaupunkikeskustatoimijat ympäri Suomea. Jokainen yhdistyksen jäsen on mukana kehittämässä aktiivisesti omaa kaupunkikeskustaansa. Kehittämistyökaluihin kuuluvat esimerkiksi kaavoitus, rakenteellinen ja kaupunkikuvallinen kehittämistyö, kiinteistöjen ja kortteleiden jalostaminen, kaupallisten toimintojen kehittäminen sekä markkinointi- ja viestintätuotteet sekä keskustatapahtumat.

jäseniä on 90 lähtien kaupungeista, kaupunkikeskustayhdistyksistä, keskusjärjestöistä ja keskustakehittämisen asiantuntijoista

on kattojärjestö suomalaisten kaupunkikeskustojen kehittämisyhteistyölle

edistää kaupunkikeskustojen kehittymistä

synnyttää yhteistyötä eri kaupunkikeskustojen osapuolten välille, innostaa investointeihin, edistää asiantuntemusta

järjestää seminaareja mm. Arktinen tutkimustorstai Rovaniemellä 24.3.2022, EKK 25 v. juhlakonferenssi Turussa 31.8.-1.9.

opintomatkoja: 2006 Bilbao, 2007 Genova, 2008 Budapest, 2009 Berliini, 2010 Torino, 2011 Pietari, 2012 Lontoo, 2013 Praha/Dresden, 2014 Tallinna, 2015 Bratislava/Wien, 2016 Varsova, 2017 Parma/Bologna/Pavia, 2018 Pariisi, 2019 Hampuri/Bremen, 2022 Rotterdam/Amsterdam/Delft

Ympäristöministeriö tukee toimintaa

KESKUSTAPALKINNOT VUODESTA 1999

1999 Kajaani, 2000 Lahti, 2002 Oulu, 2003 Kouvola, 2004 Pori, 2005 Joensuu, 2006 Vaasa, 2007 Jyväskylä, 2008 Imatra, 2009 Rauma, 2010 Kotka, 2011 Kokkola, 2012 Mikkeli, 2013 Kemi, 2014 Kuopio, 2015 Hyvinkää, 2016 Tampere, 2017 Helsinki, 2018 Lappeenranta, 2019 Tikkurila/Vantaa, 2020 Kouvola, 2021 Turku, 2022 Pietarsaari

VUOSITTAISET KESKUSTATEOT

2020 Senaatintorin yhteisterassi, 2021 Vekara-Varkaus -lastentapahtuma, 2022 Turun tapahtumamatot

