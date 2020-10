Ympäristön muuttuminen altistaa koirat ja kissat uusille riskeille

MSD Animal Health

MSD on johtava biofarmasian alan yritys, joka on tuonut markkinoille lääkkeitä ja rokotteita vakaviin sairauksiin jo sadan vuoden ajan. MSD Animal Health on MSD:hen (Yhdysvalloissa ja Kanadassa Merck & Co. Inc.) kuuluva liiketoimintayksikkö, joka tutkii, kehittää, valmistaa ja markkinoi eläinlääkkeitä sekä niihin liittyviä palveluja. Sitoutumalla The Science of Healthier Animals™-periaatteisiin MSD Animal Health tarjoaa eläinlääkäreille, maanviljelijöille, lemmikkieläinten omistajille ja viranomaisille laajan eläinlääkevalikoiman, rokotteita sekä eläinten terveydenhuollon ratkaisuja ja palveluita. Valikoimaa täydentävät digitaaliset jäljitettävyys- ja seurantalaitteet. MSD Animal Healthin missio on parantaa ja ylläpitää eläinten ja niitä hoitavien ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja suorituskykyä. Yhtiö investoi mittavasti tuotekehitykseen sekä maailmanlaajuiseen toimitusketjuun. MSD Animal Health toimii yli 50 maassa, ja sen tuotteet sekä palvelut ovat saatavilla noin 150 maassa.