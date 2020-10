Ympäristön pilaamisesta rikostuomio ja iso lasku - pilaantuneen alueen puhdistaminen tulee kalliiksi (Pirkanmaa)

Ympäristön pilaaminen ja turmeleminen ovat rikoksia, joista voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Pilaantumisen aiheuttaja on vastuussa myös kustannuksista, jotka syntyvät pilaantuneen alueen puhdistamisesta. Tuoreimmassa tapauksessa Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi akaalaisen henkilön törkeästä ympäristön turmelemisesta vuoden ja kahden kuukauden ehdolliseen vankeuteen sekä menettämään valtiolle rikoshyötynä 155 340,00 euroa. Pilaantuneen alueen ennallistamiskustannusten on arvioitu nousevan jopa miljoonaan euroon.

Ympäristön turmelemisella tarkoitetaan mm. esineiden jättämistä ympäristöön siten, että se aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai vaaraa terveydelle. Jo laaja roskaaminen ja romujen maastossa pitäminen voivat täyttää törkeän ympäristön turmelemisen kriteerit.

- Ympäristön turmelemisen tunnusmerkistö on hyvin laaja ja sisältää lukuisia tekotapoja. Rikos on rangaistava riippumatta siitä, turmellaanko ympäristöä tahallaan vai onko kyseessä törkeä huolimattomuus, kertoo aluesyyttäjä Olli Sulkonen Länsi-Suomen syyttäjäalueelta.

Pilaantumisen aiheuttaja vastaa täysimääräisesti kaikista ennallistamiseen liittyvistä kustannuksista riippumatta siitä, onko kyseessä vahinko vai tahallinen teko.

- Pilaantuneen alueen puhdistaminen ja ennallistaminen on hyvin kallista. Tapauksessa, josta Pirkanmaan käräjäoikeus antoi tällä viikolla tuomion, pilaantuneen maaperän puhdistamisen on alustavasti arvioitu maksavan jopa miljoona euroa. Kustannuksista vastaa ympäristön pilaaja, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen lakimies Maria-Pia Karppela.

Ympäristön pilaaminen jatkunut vuosikymmenien ajan

Pirkanmaan käräjäoikeuden antamassa tuomiossa oli kyse tapauksesta, jossa ympäristöä pilaavaa toimintaa oli harjoitettu jo 1960-luvun lopulta lähtien. Jätettä (mm. romuajoneuvoja ja öljysäiliöitä) oli alkanut kertyä kiinteistöille vuosien mittaan huomattava määrä, enimmillään n. 3 miljoonaa kiloa yhteensä noin 11 hehtaarin alueelle. Kiinteistöillä olleissa ajoneuvoissa on ollut sisällä ympäristölle ja terveydelle vaarallisia nesteitä, esim. öljyjä ja jäähdytysnesteitä, ja osasta kiinteistöillä sijainneista, käytöstä poistetuista öljysäiliöistä on ollut öljyä sisällä. Maaperästä on löytynyt erilaisia raskasmetalleja, öljyä sekä elohopeaa. Pirkanmaan ELY-keskuksen arvion mukaan pilaantunutta maaperää olisi jopa 70 000 m2 alueella.

- Teko on ollut hyvin pitkäaikainen ja pinta-alallisesti laaja. Ympäristössä on tapahtunut muutoksia, joita on erittäin vaikea ennallistaa. Toiminnalla ei ole ollut ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, ja tapauksessa on rikottu maaperän pilaamiskieltoa sekä roskaamiskieltoa. Teon katsottiin olevan törkeä ympäristön turmeleminen, koska alueella on ollut erittäin suuri määrä jätettä varastoituna useita vuosia huomattavan laajalle alueelle ja rikos on kokonaisuutena arvostellen törkeä, toteaa Karppela.

Pirkanmaan käräjäoikeuden 20.10.2020 antama tuomio ei ole vielä lainvoimainen.