Ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt jälkivalvonnan kohteena Itä-Suomessa - kehittämisehdotuksiin oli reagoitu aktiivisesti

Kaupoissa turvavälit käytössä edelleen 18.6.2021 11:38:37 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui 18.6.2021 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Savolainen totesi, että epidemian tilanne on helpottunut, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu ovat perustasolla, tartuntaryppäiltä on säästytty ja aluehallintoviraston kokoontumisrajoitukset on purettu.