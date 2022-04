Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yleisötilaisuus kantatien 67 parantamiseksi välillä Ilmajoki – Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus suunnittelee kantatien 67 parantamista Ilmajoen ja Seinäjoen välillä. Hankkeessa on meneillään ympäristövaikutusten arviointimenettely ja yleissuunnitelman laadinta. Yleissuunnitelman tavoitteena on osittainen nelikaistainen ja turvallinen kantatieyhteys Ilmajoen ja Seinäjoen välillä. Työ on edennyt vaiheeseen, jossa ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on nähtävillä ja arviointien tuloksia esitellään yleisötilaisuudessa Ilmajoella torstaina 21.4.2022.

Parannettava tiejakso on pituudeltaan noin 16 km sijoittuen Ilmajoen ja Seinäjoen väliselle alueelle. Suunnittelualue alkaa Hannukselantien liittymästä Ilmajoelta ja päättyy kantatien 67 nelikaistaisen osuuden alkuun Seinäjoella. YVA-menettelyssä tarkasteltiin seuraavia linjausvaihtoehtoja: Vaihtoehto 0+: Nykyisen väyläverkon vähäinen kehittäminen, jossa kantatielle toteutetaan lähinnä liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Välin Hannukselantie – Välimäentie kehittämisvaihtoehdot (VESA, VESB ja VESC): Vaihtoehto Siltala A (VESA): Siltalan eritasoliittymä toteutetaan nykyisen liikennevaloliittymän kohdalle. Palontien tasoristeys jää ennalleen puolipuomein vartioiduksi tasoristeykseksi, muut tasoristeykset poistetaan.

Siltalan eritasoliittymä toteutetaan nykyisen liikennevaloliittymän kohdalle. Palontien tasoristeys jää ennalleen puolipuomein vartioiduksi tasoristeykseksi, muut tasoristeykset poistetaan. Vaihtoehto Siltala B (VESB): eritasoliittymä toteutetaan nykyisen liikennevaloliittymän kohdalle. Palontie rakennetaan siten, että se alittaa rautatien, jolloin radan tasaus nousee noin kolme metriä. Rautatie rakennetaan uudelleen noin kilometrin matkalla.

eritasoliittymä toteutetaan nykyisen liikennevaloliittymän kohdalle. Palontie rakennetaan siten, että se alittaa rautatien, jolloin radan tasaus nousee noin kolme metriä. Rautatie rakennetaan uudelleen noin kilometrin matkalla. Vaihtoehto Siltala C (VESC): eritasoliittymä toteutetaan Ilmajoen keskustan itäpuolelle (Seinäjoen puolelle) ja eritasoliittymästä toteutetaan uusi tieyhteys Palontielle Tuoresluoman läpi. Nykyinen Palontie katkeaa tasoristeyksen kohdalta. Palontien kohdalle rautatien ali toteutetaan jalkakäytävä ja pyörätie. Välin Välimäentie – Katilantie kehittämisvaihtoehdot (1A, 1B, 2, 3A ja 3B): Vaihtoehto 1A: kantatien kehittäminen pääsääntöisesti nykyisellä paikallaan nelikaistaiseksi. Ahonkylän eritasoliittymä sijoittuu Ahonkylän länsipuolelle (Ilmajoen puolelle).

kantatien kehittäminen pääsääntöisesti nykyisellä paikallaan nelikaistaiseksi. Ahonkylän eritasoliittymä sijoittuu Ahonkylän länsipuolelle (Ilmajoen puolelle). Vaihtoehto 1B: kantatien kehittäminen pääsääntöisesti nykyisellä paikallaan nelikaistaiseksi. Ahonkylän eritasoliittymä sijoittuu Ahonkylän itäpuolelle (Seinäjoen puolelle).

kantatien kehittäminen pääsääntöisesti nykyisellä paikallaan nelikaistaiseksi. Ahonkylän eritasoliittymä sijoittuu Ahonkylän itäpuolelle (Seinäjoen puolelle). Vaihtoehto 2: kantatien kehittäminen nelikaistaiseksi osittain rautatien pohjoispuolelle.

kantatien kehittäminen nelikaistaiseksi osittain rautatien pohjoispuolelle. Vaihtoehto 3A: kantatie toteutetaan nykyisen rautatien paikalle nelikaistaisena ja rata rakennetaan nykyisen radan pohjoispuolelle Ahonkylän ja Rintalan kohdalla noin kuuden kilometrin matkalla.

kantatie toteutetaan nykyisen rautatien paikalle nelikaistaisena ja rata rakennetaan nykyisen radan pohjoispuolelle Ahonkylän ja Rintalan kohdalla noin kuuden kilometrin matkalla. Vaihtoehto 3B: kantatie toteutetaan nykyisen rautatien paikalle nelikaistaisena ja rata rakennetaan nykyisen radan pohjoispuolelle Ahonkylän kohdalla noin kolmen kilometrin matkalla. Välin Katilantie-Seinäjoki kehittämisvaihtoehto: Nykyinen kantatie levennetään nelikaistaiseksi. Levennys tehdään nykyisen kantatien eteläpuolelle. YVA-selostuksen nähtävillä olo Kuulutus ja YVA-selostus ovat nähtävillä ympäristöhallinnon internetsivuilla (osoitteessa www.ymparisto.fi/kt67ilmajokiseinajokiYVA) sekä 30.3.-27.5.2022 välisenä aikana Ilmajoen kunnanvirastolla, Ilmajoen kunnankirjastolla, Seinäjoen kaupungintalolla ja Seinäjoen kaupunginkirjastolla. Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja 27.5.2022 mennessä osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 VAASA tai sähköpostitse kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Lausunnoissa ja mielipiteissä pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/812/2020. Yleisötilaisuus YVA-selostusta esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 21.4.2022 klo 17.30–19.30 Ilmajoen kunnanvirastolla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki. Osallistujilla on vahva maskisuositus ja tilaisuuksissa on paikalla käsidesiä ja maskeja. Tilaisuuteen voi osallistua myös sähköisesti. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta hankkeen verkkosivuilla. Mikäli koronarajoitukset estävät yleisötilaisuuden järjestämisen paikan päällä, tilaisuus järjestetään sähköisenä. Hankkeen eteneminen ja vuorovaikutus Yhteysviranomaisen perustellun päätelmän jälkeen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee päätöksen jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta. Tämän jälkeen valitusta vaihtoehdosta laaditaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen yleissuunnitelma, joka pyritään lähettämään hyväksyttäväksi Liikenne- ja viestintävirastoon keväällä 2023. YVA-menettelyn aikana alueen asukkaiden, maanomistajien, yrittäjien ja muiden hankkeesta kiinnostuneiden näkemyksiä on kerätty karttapalautekyselyllä ja sidosryhmätyöpajoissa ja lisäksi palautetta on saatu myös puhelimitse ja sähköpostitse sekä maastokäyntien yhteydessä. Yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä tullaan järjestämään lisäksi kaksi yleisötilaisuutta ja karttapalautekysely. Palaute huomioidaan mahdollisuuksien mukaan suunnittelussa. Hankkeen internetsivuilla kerrotaan YVA-menettelystä, suunnittelun etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista. Sivuilta löytyy myös suunnittelijoiden yhteystiedot sekä ohjeet hankkeen postituslistalle liittymiseen. Suunnittelusta ja tilaisuuksista tiedotetaan internetsivujen lisäksi myös alueen lehdissä ja sähköisellä postituslistalla. Lisätietoja: Hankkeen internet-sivut https://vayla.fi/kt-67-ilmajoki-seinajoki Ympäristöhallinnon internetsivut (YVA-menettely): https://www.ymparisto.fi/kt67ilmajokiseinajokiYVA

