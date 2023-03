Ympäristövaikutusten arviointiselostus valtatien 8 parantamisesta Rauman ja Eurajoen välillä nähtävillä

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen suunnitteluhankkeessa kehitetään valtatietä 8 sekä parannetaan liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta Rauman seudulla. Parannettava valtatieosuus on Raumalla ja Eurajoella. Neljän eri valtatien parantamisvaihtoehdon vaikutuksia punnitaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA).

Arvioinnin tulokset kokoava ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on valmistunut ja yhteysviranomainen on asettanut sen nähtäville. Nähtävilläolon aikana kaikki halukkaat voivat esittää selostuksesta mielipiteensä kuulutuksen mukaisesti 3.5.2023 saakka. Mielipiteiden antamista ohjeistava kuulutus ja YVA-selostus löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivuilta osoitteesta: https://www.ymparisto.fi/vt8raumaEurajokiYVA

YVA-selostuksessa esitetään neljän eri parantamisvaihtoehdon ympäristövaikutukset, vaihtoehtojen vertailut ja johtopäätökset. Selostus on laaja tietopaketti, johon tutustumista helpottaa sen yhteenvedot, kartat ja taulukot. Arvioinnissa on hyödynnetty myös palautetta, jota on saatu alueen asukkailta ja muilta osallisilta.

YVA-selostusta esitellään kaikille avoimessa esittelytilaisuudessa keskiviikkona 15.3.2023 kello 17–19 Rauman kulttuuritalo Posellissa, osoitteessa Nortamonkatu 12. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan julkaisusta hankkeen verkkosivuilla.

Vaihtoehdoilla on moninaisia ympäristövaikutuksia

YVA-selostuksen mukaan valtatien 8 kehittämisen vaikutukset vaihtelevat tarkasteltavan vaihtoehdon, näkökulman ja maantieteellisen sijainnin perusteella. Vaihtoehdoilla on merkittäviä vaikutuksia liikenteeseen, maankäyttöön, ihmisten elinoloihin sekä maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Selostus kuvaa yksityiskohtaisesti näitä moniulotteisia vaikutuksia.

Suppea vaihtoehto VE 0+ sisältää pieniä parannuksia ja sen ympäristövaikutukset ovat vastaavasti vähäiset. Sen sijaan vaihtoehdoilla VE 1, VE 2 ja VE 3 on runsaasti vaikutuksia. Niihin liittyvä meluntorjunnan parantaminen alentaa huomattavasti melutasoa monin paikoin valtatien lähistöllä. Myös liikenneturvallisuus kohenee ja alueiden väliset yhteydet paranevat sekä valtatietä, rinnakkaisteitä että jalankulku- ja pyöräväyliä käyttäville.

Eniten vaihtoehdot eroavat vaikutuksiltaan Lapijoen kohdalla. Vaihtoehtoon VE 3 sisältyy uusi noin viisi kilometriä pitkä valtatien linjaus, jolla on merkittäviä haitallisia vaikutuksia lähimpien talojen asukkaiden elinympäristöön ja taloja ympäröivään kulttuurimaisemaan. Toisaalta nykyisen valtatien tuntumassa elinympäristö rauhoittuisi valtatien siirtyessä toisaalle.

Yksi vaihtoehto etenee jatkosuunnitteluun

YVA-menettely tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi ja auttaa löytämään toteuttamiskelpoisen ratkaisun, joka sovittaa yhteen erilaisia tarpeita. Tavoitteena on, että valtatie 8 tarjoaa turvallisen ja sujuvan yhteyden, joka palvelee sekä pitkämatkaista liikennettä että Rauman kaupunkiseudun yhteyksiä. Parhaimmillaan tulevaisuuden liikenneratkaisu auttaa Rauman seudun kehittämisessä ja koko länsirannikon elinvoiman lisäämisessä.

YVA-selostuksen nähtävilläolon päätyttyä yhteysviranomainen, eli Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, kokoaa palautteen ja antaa oman lausuntonsa (perusteltu päätelmä) kesällä 2023. YVA-menettelyn pohjalta hankkeesta vastaava Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue tekee valinnan jatkosuunnitteluun etenevästä vaihtoehdosta. Tutkituista vaihtoehdoista yksi etenee yleissuunnitelmavaiheeseen ja edelleen tiesuunnitelmavaiheeseen. Varsinainen rakennusvaihe ajoittuu näillä näkymin vuosille 2027–2031.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Timo Bäcklund, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Puh. 0295 022 782, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Vanhempi asiantuntija Taina Klinga (YVA-menettely), Sitowise Oy, Puh. 020 747 6188, etunimi.sukunimi@sitowise.com

Hankkeen verkkosivujen osoite on https://vayla.fi/vt-8-rauma-eurajoki

Hankkeen ajankohtaisia tapahtumia voi seurata myös Facebookissa osoitteessa www.facebook.com/Vt-8-rauma-eurajoki

Sähköpostilistalle voi ilmoittautua lähettämällä viestin osoitteeseen kirsikka.mattila@sitowise.com