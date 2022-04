Yöjunan liityntäliikenne Kemijärven ja Kuusamon välillä käynnistyy kesäkuussa 2022

Valtatien 4 pitkän aikavälin tavoitetilan ratkaisuja selvitetään Iin kunnan Olhavan ja Kuivaniemen taajamien sekä Myllykankaan kohdilla 21.4.2022 15:52:20 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus laatii suunnitelmia samanaikaisesti käynnissä olevan Iin kunnan strategisen yleiskaavan kanssa. Liikennetarkastelussa laaditaan periaateratkaisut Olhavan ja Kuivaniemen taajamien sekä Myllykankaan liikennejärjestelyistä. Suunniteltavat periaateratkaisut palvelevat sekä valtatien 4 tavoitetilan saavuttamista, että Iin kunnan maankäytön kehittämistä. Valtatie 4 on valtakunnallinen tason I pääväylä ja osa Eurooppa-tasoista TEN-T-ydinverkkokäytävää. Sen merkitys erityisesti valtakunnallisen tavaraliikenteen kannalta on suuri. Tutkittavien toimenpiteiden lähtökohtana on vuonna 2020 valmistunut selvitys ”Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen periaatteet välillä Helsinki - Tornio/Haaparanta”. Siinä määritettiin koko välille pitkän aikavälin tavoitetila, joka vastaa pääväyläasetuksen ja TEN-T-ydinverkkokäytävän edellyttämää tasoa. Tavoitteena on parantaa valtatien 4 sujuvuutta ja turvallisuutta. Pohjois-Iin ja Kuivaniemen välisen tieosuuden kehittämistavoitteita o