Yökerho Bran ovet ovat sulkeutuneet lopullisesti

Osuuskauppa Keskimaa ilmoitti marraskuussa 2021 lopettavansa yökerho Bran toiminnan alkuvuoden 2022 aikana. Yökerhotoiminnan lopettamispäätöksen taustalla on vuokrasopimuksen päättyminen Jyväskylän keskustassa Kauppakatu 35:ssä.



Koronarajoitusten vuoksi Bra on nyt ollut suljettuna 23. joulukuuta alkaen, eikä päätöksiä yökerhotoiminnan vapauttamisesta ole toistaiseksi näköpiirissä. Näin ollen Keskimaa on tehnyt päätöksen, että yökerho Bran liiketoiminnan lopettamiseen liittyvät toimenpiteet aloitetaan ennakoitua aiemmin.

− Olimme tehneet päätöksen yökerho Bran toiminnan lopettamisesta jo viime vuoden puolella, toivoen kuitenkin, että toimintaa olisi voinut jatkaa helmikuun loppuun asti. Ravintolarajoituksien vuoksi yökerhot ovat olleet nyt kiinni jo toista kuukautta ja toistaiseksi on hyvin vaikea arvioida, milloin yökerhot on mahdollista jälleen avata. Vuokrasopimuksemme nykyisissä tiloissa on päättymässä, joten olemme nyt päättäneet aloittaa tilojen valmistelun luovutuskuntoon, toteaa Osuuskauppa Keskimaan matkailu- ja ravitsemisalan toimialajohtaja Pasi Kunelius.

Sekä yökerho Bran että muiden yökerhojen viimeiset kaksi vuotta ovat olleet erittäin haastavia koronan vuoksi. Bran ovet suljettiin ensimmäisen kerran koronan vuoksi maaliskuussa 2020 ja kun viimein marraskuussa 2021 yökerho Bra avattiin yli puolentoistavuoden tauon jälkeen, niin joulukuussa tuli voimaan uudet koronarajoitukset ja yökerhotoiminta jouduttiin jälleen ajamaan alas.

− Vaikkakin meillä on ollut tiedossa, että Bran toiminta tulee loppumaan helmikuun jälkeen, niin kyllä tämä on meille silti valtava pettymys, että emme pääse enää järjestämään asiakkaillemme jäähyväisbileitä Brassa, yökerho Bran ravintolapäällikkö Jukka Puhalainen toteaa.

Osuuskauppa Keskimaan yökerho Freetimen toiminta jatkuu normaalisti, kun koronarajoitukset sen mahdollistavat.