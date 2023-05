Yökerho Las Palmas avautuu Kouvolan Amarilloon

Lähimyymälä Ruotsinkylän liiketoiminta päättyy kesäkuun aikana 15.5.2023 12:20:58 EEST | Tiedote

Kymen Seudun Osuuskaupan Lähimyymälä Ruotsinkylää koskeneet muutosneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvotteluiden tarkoituksena oli selvittää edellytykset toiminnan jatkamiselle, koska Lähimyymälä Ruotsinkylän tulos on ollut tappiollinen. Neuvottelujen tuloksena Lähimyymälä Ruotsinkylän liiketoiminta on päätetty lopettaa kesäkuun 2023 aikana. Toimipaikan henkilökunta irtisanotaan, mutta heille pyritään tarjoamaan töitä osuuskaupan muista toimipaikoista. Lähimyymälä Ruotsinkylässä työskentelee 3 henkilöä. Lähimyymälä Ruotsinkylä sijaitsee osoitteessa, Elimäentie 1583, 07990 Ruotsinkylä