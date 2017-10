Yösyöttö siivitti K-Kinon yleisöennätykseen

Uusi kotimainen Yösyöttö-elokuva houkutti torstaina 19.10. Kangasala-salin täyteen katsojia. Yleisöä on ollut hyvin myös muissa Kangasala-talossa toimivan elokuvateatteri K-Kinon näytöksissä.

K-Kinon neljässä näytöksessä Yösyöttö-elokuvan on nähnyt yhteensä 587 katsojaa. Yksi näytöksistä järjestettiin vauva- ja taaperoystävällisenä päivänäytöksenä. Mahdollisuutta lisänäytöksiin selvitetään.

– Yösyöttö on ollut meillä huikea menestys ja ylipäätään elokuvanäytöksissä on ollut tänä vuonna hyvin katsojia, iloitsee Kangasala-talon toimitusjohtaja Timo Kotilainen

– Monipuolisuutta vaalitaan talon kaikessa toiminnassa, myös elokuvaohjelmistossa. Kassamagneettien lisäksi ohjelmistossa nähdään myös pienempiä elokuvia. Jatkossa mukaan tulevat myös oopperaesitykset ja museokierrokset maailmalta, Timo Kotilainen lupailee.

Petteri Summasen tähdittämä ja Marja Pyykön ohjaama elokuva palkittin viime viikolla parhaan elokuvan palkinnolla Nordic International Film Festivalilla New Yorkissa.

Aku Louhimiehen ohjaama Tuntematon sotilas -elokuva nähdään K-Kinossa ensi-illassa perjantaina 27.10.2017. Suosioon varaudutaan kokeilemalla ensi kertaa numeroituja paikkalippuja ennakkomyynnissä.

K-Kinon ohjelmistossa nähdään lokakuussa My Little Pony elokuva, The Snowman – Lumiukko ja Return to Montauk.

