Yöuintia ja Näsijärven aallokkoa - pian uidaan huikea 120 km:n viestiuinti Virroilta Tampereelle

Pirkanmaalainen uintiseura TaTU Tampere ry täyttää tänä vuonna täydet 100 vuotta. TaTU juhlistaa saavutustaan öiseen aikaan starttaavalla 120 km:n Virrat–Tampere-viestiuinnilla. Viestiuimarit rantautuvat Särkänniemen rantaan lauantaina 27.7. kello 13. Kaikki ovat tervetulleita mukaan kannustamaan uimareita matkansa varrella.

Nuoret ja veteraaniuimarit muodostavat noin 20 henkilön viestijoukkueen, joka ui Virroilta Tampereelle 120 km matkan 26.7.– 27.7.2019. Katkeamaton viesti lähtee Virroilta laivarannasta yöllä perjantaina 26.7. kello 2.30 ja saapuu Tampereelle Särkänniemen laituriin lauantaina 27.7. noin kello 13. Yli 30 tuntia kestävä viestiuinti on fyysisesti haastava.

– Haluamme tempauksellamme korostaa uinnin merkitystä monipuolisena liikuntalajina ja puhtaiden luonnonvesistöjen tärkeyttä. Viestiuintiin liittyy aina myös hieman extremeä. Näsijärvi on yksi suurimpia Suomen järviä, ja huonon sään sattuessa siinä uiminen on haastavaa. Myös tavallisella säällä järven selällä voi olla haastavaa aallokkoa. Myös yöuinti on mielenkiintoinen kokemus, koska yöllä on kuitenkin jo pimeää. Uimari ei välttämättä näe paljonkaan eteensä, kertoo tapahtuman projektipäällikkö Roope Poutanen TaTUsta.

Uimareiden matkaa johtaa edellä melova Vihurin kanootti.

– Saattokanootin melojalla on tärkeä rooli, sillä avovesiuinnissa ei ole lähellä olevaa kiintopistettä, jota kohti uida. Kanootti ohjaakin uimaria oikeaan suuntaan, Poutanen selventää.

Yli 100-vuotias teräslaiva M/S Intti toimii uimareiden tukialuksena matkan ajan. Myös pienempiä huoltoaluksia lähtee matkaan ja veneilyseura Vene 71 tukee tapahtumaa omalla venelaivueellaan osallistuen matkan eri vaiheissa tuki ja -kuljetustehtäviin.

Aikataulun mukaan Ruoveden satamassa ollaan perjantaina noin klo 15.30, Muroleen kanavassa noin klo 22.45 ja Pimeesalmen telakan kohdalla lauantaiaamuna noin klo 8.

– Muroleen kanavalle uimareilla on jokseenkin kiire, jotta he ehtivät uida kanavan läpi ennen sulutusta. Näsiselän yli viimeiset 15–16 km uidaan isommassa venesaattueessa, joten yleisöllä on Tampereen päässä seurattavanaan harvinainen näky, Poutanen lupaa.

Kiinnostaisiko tutustua poliisi- ja pelastusveneeseen?

Särkänniemen rannassa viestiuintia ja maaliintuloa seuraavat voivat tutustua paikalle hurauttavaan poliisiveneeseen ja meripelastuksen veneeseen, jotka saapuvat paikalle hälytystilanteen niin salliessa. Poliisit ja meripelastajat esittelevät erikoisveneeltä vaadittavia teknisiä ominaisuksia ja tehokkuutta. TaTUn omalla pisteellä saa lisätietoa uintiseuran toiminnasta, mm. uimakouluista.

Uimarit rantautuvat näyttävässä venesaattueessa Särkänniemen rantaravintoloiden puoleiselle laiturille la 27.7. noin kello 13.

Uintitapahtuma on osa TaTUn juhlavuotta, jonka tavoitteena on kerätä 10 000 € vähävaraisten lasten urheilun ja liikunnan tukemiseen. Osa varoista kanavoidaan Hope ry:n kautta ja osalla tarjotaan uimakoulutoimintaa perheille, joilla ei muuten olisi osallistumiseen taloudellisia edellytyksiä.

– Olemme sadan vuoden ajan tuoneet uintiharrastuksen kautta mielekkyyttä elämään, terveellisiä elintapoja ja luotettavia ihmissuhteita. Haluamme jakaa liikunnan iloa eteenpäin ja siksi haluamme osallistua varjojen keräämiseen tähän tarkoitukseen, Poutanen kertoo.