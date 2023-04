Young Lions Finland-suunnittelukilpailun voittajat valittu: Ketkä valittiin parhaiksi nuoriksi markkinoinnin ja viestinnän osaajiksi?

Cannes Young Lions -kilpailu haastaa nuoria luovia tekijöitä markkinoinnin ja viestinnän alan joka alueelta. Kilpailu on yksi nuorien kykyjen parhaista tavoista juhlia luovuutta globaalilla tasolla. Vuodesta 2006 lähtien Young Lions Finland -kilpailu on antanut kotimaamme nuorille markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisille mahdollisuuden näyttää potentiaaliaan ja kykyjään. Young Lions Finland 2023 on paikallinen kilpailu, jonka järjestää Marketing Finland. Se on Cannes Lions Awardsien, Eurobest Awardsien ja Cannes Lions Festival of Creativity -tapahtuman virallinen edustaja Suomessa. Dubai Lynx ja Spikes Asia Awards kuuluvat myös Marketing Finlandin edustamaan Cannes Lions -perheeseen.

Marketing Finland on markkinointia ja viestintää tekevien ja ostavien yritysten verkosto, jonka 500 jäsentä edustavat noin 90 % Suomessa tehdyistä markkinoinnin ja viestinnän ostoista. Marketing Finland toimii markkinointi- ja viestintäalan edunvalvojana, järjestää ja edustaa kilpailuja ja koulutuksia, sekä tarjoaa verkostoitumismahdollisuuksia ja jäsenetuja. Se kuuluu kansainvälisiin markkinoinnin ja viestinnän WFA, EACA ja ICCO -verkostoihin.

Suomessa sairastuu noin 150 alle 15-vuotiasta lasta vuosittain syöpään, joista edelleen joka viides lapsi menehtyy. Lisäksi syövästä selvinneistä lapsista yli 60 % kärsii jossain elämän vaiheessa syövän tai syöpähoitojen aiheuttamista myöhäishaitoista ja näin ollen ei elä tervettä aikuisuutta.

Aamu Säätiön tavoitteena on mahdollista paras ja uudenaikaisin syöpähoito, jotta kaikki sairastuneet lapset selviäisivät ja he voisivat elää terveen aikuisuuden. Säätiö kerää varoja ja kohdistaa ne lasten syöpähoidon tutkimukseen ja kehitykseen.