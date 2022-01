Yrittäjät-akatemia tarjoaa koronan kurittamille yrittäjille maksutonta koulutusta

Suomen Yrittäjät on LähiTapiolan tuella perustanut maksuttoman koulutuskokonaisuuden, jonka kursseille voivat ilmoittautua kaikki pk-yrittäjät.

- Korona on muuttanut monen yrityksen toimintaympäristöä. Moni yrittäjä joutuu uudistamaan liiketoimintaansa, jotta selviää koronan jälkeisessä maailmassa. Yrittäjät-akatemia on perustettu tämän uudistamisen tueksi, kuvailee Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Yrittäjät-akatemiaan voivat maksutta osallistua pk-yrittäjät ja heidän henkilökuntansa. Koulutuksien piiriin tavoitellaan 5 000 yrittäjää. Akatemiassa on kaksi pääteemaa: digitaalisuus ja vastuullisuus.

Opintoja suoritetaan pääsääntöisesti etänä, mutta myös lähipäiviä järjestetään. Ensimmäinen on huhtikuussa Hämeenlinnan Verkatehtaalla ja toinen SuomiAreenan yhteydessä Porissa.

- Akatemian valmentajat ovat kuin oppilaanohjaajia auttaen yrittäjiä valitsemaan koulutustarjonnasta juuri sellaisia kursseja, jotka lisäävät yrittäjien osaamista parhaalla mahdollisella tavalla, Pentikäinen sanoo.

Lisää bisnestä, lisää työpaikkoja

Akatemian mahdollistaa LähiTapiola, jonka lahjoituksen avulla on palkattu valmentajat ja tullaan järjestämään lähipäivät.

- Olemme nähneet läheltä koronan kohtuuttomatkin vaikutukset monen yrittäjän liiketoimintaan, ja siksi haluamme olla mahdollistamassa yritysten kykyä uudistaa liiketoimintaansa. Jotta suomalaiset yrittäjät ja yritykset menestyisivät tulevaisuudessa, juuri tässä ajassa relevantti koulutustarjonta on tärkeää. LähiTapiolan yksi perustehtävistä on turvata yritysten liiketoimintaa ja sen jatkuvuutta. Vain hyvinvoivat yritykset kaikkialla Suomessa voivat tarjota työpaikkoja, ja työllisyys on suomalaisille yhteisen elämänturvan perusta, sanoo LähiTapiolan yritysasiakasliiketoiminnan johtaja Veikko Salonen.

Yrittäjät-akatemian opinnot suoritetaan pääasiassa verkossa Claned-alustan kautta. Claned Group Oy on lahjoittanut alustansa akatemian käyttöön reilun vuoden ajaksi. Eri oppilaitokset ja esimerkiksi Google lahjoittavat akatemian pääteemojen alle opintoja ja kurssikokonaisuuksia.

- Akatemian laajasta tarjonnasta löytyy ihan varmasti jokaiselle jotakin riippumatta omasta koulutuspohjasta. Toivotamme myös kaikki oppilaitokset mukaan hankkeeseen, eli jos et vielä ole mukana, olet tervetullut, kertoo Yrittäjät-akatemian projektipäällikkö Päivi Ojala.