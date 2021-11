Yrittäjät: Hallituksen valmisteltava tukitoimia, laajennettava koronapassia ja lisättävä rokotuksia

”Monen yrityksen tilanne on yhä kriittinen. Rajoitusten lisääntyminen vaikeuttaa monen yrityksen tilannetta. Vaikka talouden yleiskuva on parantunut, 40 prosentilla yrityksiä liikevaihto on yhä alle koronakriisiä edeltävän tason. Uusia tukitoimia saatetaan tarvita nopeasti. Hallituksen pitää toimia ajoissa eikä antaa kriisin syventyä”, Pentikäinen edellyttää.

”On erittäin olennaista saada nostettua rokotekattavuutta. Siihen tarvitaan sekä koronapassin käytön lisäämistä että paljon enemmän rokotepisteitä, myös yksityiselle puolelle”, Pentikäinen sanoo.

Yrittäjät esittää hallitukselle seuraavia toimia:

1. Kustannustuki VI:n valmistelu

Kustannustuki on kohtuullisen nopeasti käytettävissä oleva työväline pk-yritysten tukemiseen. Tulee valmistautua siihen, että kustannustuki VI otetaan alkukeväästä käyttöön samassa muodossa kuin kustannustuki IV (kustannustuki V oli aivan liian rajattu).

2. Yrittäjän työmarkkinatuen jatkaminen

Yrittäjän oikeus työmarkkinatukeen koronaepidemian vuoksi päättyy marraskuun lopussa. Pahentuneen tautitilanteen vuoksi on oltava valmius nopeasti jatkaa yrittäjän oikeutta työmarkkinatukeen ilman, että yritystoiminta pitää lopettaa.

3. Verohallinnon tulee antaa joustoja

Verohallinnon tulee antaa maksuaikaa yritysten veronmaksuun kassakriisien välttämiseksi. Lisäksi pitää antaa yhteisöille kuukauden lisäaika veroilmoituksen antamiseen sekä tukea etätyöskentelyä kasvattamalla työhuonevähennystä.

4. Koronapassin käytön laajentaminen

Koronatodistuksen kansallista sääntelyä pitäisi muuttaa siten, että yritykset voivat ottaa koronatodistuksen käyttöön omassa toiminnassaan rajoituksista riippumatta ja siten edistää terveysturvallisuutta. Sääntelyyn voi tehdä tarpeellisia rajauksia niistä välttämättömistä palveluista, joissa koronatodistusta ei saisi vaatia kuten terveyspalvelut, apteekkipalvelut ja päivittäistavarakauppa.

5. Koronapassin tarkistaminen työntekijöiltä

Koronatodistusten tarkastaminen työntekijöiltä pitää mahdollistaa. Työntekijöiden rajaaminen ulkopuolelle on epäkohta koronatodistuksen toimivuudelle. Koronatodistuksen käyttöä työpaikoilla pitää selvittää laajemmin ja arvioida, voiko työnantaja vaatia todistusta, jos siihen on työntekijöiden ja asiakkaiden terveysturvallisuuteen liittyvä perusteltu syy.

6. Rokotuspisteiden lisääminen, myös yksityiselle puolelle

Rokotuspisteitä tarvitaan satoja lisää, ja niiden pitää sijaita siellä, missä ihmiset ovat, eli kauppakeskuksissa, rautatie- ja metroasemilla ja lentokentillä. Rokotuspisteiden pitää olla auki ilta-aikaan. Yksityisillä yrityksillä on merkittävä määrä rokotuspisteitä ympäri maata ja tuhansia terveydenhuollon ammattilaisia, joiden resurssit pitää ottaa käyttöön.