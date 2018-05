Yrittäjät kannustaa yrityksiä maksamaan henkilöstön työttömyyskassamaksun

Suomen Yrittäjät kannustaa jäsenyrityksiään harkitsemaan henkilökuntansa työttömyyskassan jäsenmaksun maksamista liitoista riippumattomaan työttömyyskassaan.

- On myös yrityksille tärkeää, että työntekijöiden työttömyysturva on kunnossa. Se tuo turvaa muutosten varalle ja vähentää epävarmuutta. Tämä luo myös hyvää työnantajakuvaa, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

- Korostan, että tämä on Suomen Yrittäjien työvaliokunnan kannustus. Yrittäjällä on tietenkin vapaus valita harkintansa mukaan.

Yrittäjät arvostelee joitakin ammattiliittoja siitä, että ne kytkevät perusteettomalla tavalla markkinoinnissaan ammattiliiton ja työttömyyskassan vahvistaakseen asemaansa.

- Ammattiyhdistystoiminta kuuluu vapaaseen yhteiskuntaa, mutta ei ole oikein, että työntekijöille annetaan ymmärtää, että liitto ja kassa kuuluvat yhteen, Pentikäinen toteaa.

Yrittäjät kannustaa sen vuoksi yrittäjiä harkitsemaan nimenomaan liitoista riippumattoman Yleisen työttömyyskassa YTK:n jäsenmaksun maksamista.

- YTK on luotettava ja tehokas kassa, joka ei ole naimisissa ammattiliiton kanssa, Pentikäinen perustelee.

- Haluamme tällä tavalla myös herättää keskustelua siitä, miten ammattiliitot koplaavat liittoja ja kassoja oman asemansa vuoksi, hän sanoo.

Työoikeudellisesti työttömyyskassan jäsenmaksun suorittaminen on henkilöstöetu, jossa työnantaja maksaa työntekijöidensä puolesta kassamaksun työttömyyskassaan.

Käytännössä tämä voidaan toteuttaa siten, että työnantaja informoi työntekijöitä mahdollisuudesta liittyä avoimeen työttömyyskassaan ja ilmoittaa maksavansa YTK:n laskun työntekijän puolesta, kun tämä toimittaa kassan jäsenmaksulaskun työnantajalle.

- Suoritus on työntekijälle normaalia rahapalkkaa, josta työnantajan on toimitettava ennakonpidätys, työmarkkinajohtaja Janne Makkula muistuttaa. Palkansaajalla on oikeus lopullisessa verotuksessaan aiheutuneita kustannuksia vastaaviin vähennyksiin.

Suomen Yrittäjät on päättänyt maksaa oman henkilökuntansa kassamaksut Yleiseen työttömyyskassa YTK:hon.

- Haluamme myös testata, miten tämä toimii, Pentikäinen sanoo.