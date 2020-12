Yrittäjät: Yksityinen sektori laajasti rokottamaan suomalaisia

Yrittäjät: Hallituksen toteutettava seuraavaksi yleinen ansioturva 18.12.2020 09:02:03 EET | Tiedote

Suomen Yrittäjät on tyytyväinen siihen, että hallitus on päättänyt poistaa eläkeputken. - Se on ensimmäinen tämän hallituksen aito työmarkkinareformi. Se on hyvä alku, jolle tarvitaan jatkoa. Seuraavaksi pitää tarttua työttömyysturvaan, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.