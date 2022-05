Yrittäjyyden ykköskaupunki lisää pökköä pesään 

Seinäjoki nousi neljättä kertaa peräkkäin suurten kaupunkien ykkössijalle Suomen Yrittäjien keskiviikkona julkaisemassa kuntabarometrikyselyssä.

Seinäjoen vahvuutta osoitti se, että kaupunki oli ykkönen kaikilla mitatuilla elinkeinopolitiikan osa-alueilla. Niitä ovat kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys, yrityspalvelut, elinkeinopolitiikan asema kunnassa, kunnan hankintapolitiikka, infrastruktuuri, koulutus ja osaaminen.

Seinäjoen kokonaisarvosana oli 3,62/5. Seuraavaksi tulleen Kuopion 3,28 ja pronssille loikanneen Kotkan 3,15.

Menestys perustuu Seinäjoella kaupungin, kehitysyhtiö Into Seinäjoen, Seinäjoen yrittäjät ry:n, yritysten ja koulutus- ja kehitysorganisaatioiden pitkäjännitteiseen, tiiviiseen ja luontevaan yhteistyöhön. Kaikilla on selkeä yhteinen maali – yritysten ja alueen menestys. Yritysilmapiirissä ratkaisevaa on myös viestintä. Mitä innokkaammin yritykset kertovat tekemisestään ja mitä enemmän positiivista tekemisen meininkiä jaetaan muillekin, sitä varmemmin into tarttuu ja hyvän kierre kasvaa.

Yrittäjähengen ja yrittäjäkaupunki-imagon vahvistaminen ovat keskeisesti mukana Seinäjoen kaupungin uudessa strategiassa.

- Seinäjoen tahtona on 2020-luvulla kohota koko Suomen kasvukeskukseksi. Yrittäjyyden monipuolinen tukeminen ja uusien yritysten houkutteleminen alueelle ovat keskeisiä kasvun ajureita. Haluamme olla yrittäjäystävällinen kaupunki, mieluiten ylittää yrittäjien odotukset kuin tarjota perusvarmaa, Into Seinäjoen toimitusjohtaja Leena Perämäki linjaa.

Konkreettisesti alueella jo toimivien ja sijoittuvien yritysten palvelemiseksi kaupunki lupaa mm. seuraavia asioita:Vastaamme yritysten palvelupyyntöihin 24 tunnin kuluessa, hyödynnämme kaupungin päätöksenteossa yritysvaikutusten arviointia entistä laajemmin, viestimme hankinnoista avoimesti, ja kehitämme aktiivisesti hankintakalenteria ja erilaisia hankintamuotoja, Perämäki listaa.