Yrityksen kehittämisavustuksia Varsinais-Suomeen viime vuonna yli 11 miljoonaa euroa

Kulunut talvi ollut haasteellinen tienpidon kannalta - hyvää lopputulosta ei aina saada edes jatkuvilla hoitotoimilla 21.2.2022 13:09:39 EET | Tiedote

Nollan molemmin puolin sahaavat kelit ovat reikiinnyttäneet päällysteitä etenkin päätieverkolla. Päällystevaurioita esiintyy myös alemmalla tieverkolla, mutta suurempi ongelma siellä on tierumpujen tukkeutuminen ja veden kasaantuminen tielle. Tänä talvena on ollut myös useampia lumimyräkkäpäiviä ja etelään on ennustettu tälle maanantaillekin uutta lumimyräkkää. Ongelmakeleillä tienhoitotoimenpiteitä on tehty vuorokauden ympäri. Toisinaan keliolosuhteet ovat sellaisia, että tien liikennöitävyys heikkenee nopeasti hoitotoimenpiteiden jälkeen.