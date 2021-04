Yrityksen vastuullisuus ja työntekijöiden hyvinvointi punnitaan myös toimitiloissa

Jaa

Viime vuosien voimakas kasvu on asettanut odotuksia myös vastuullisuustyölle kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi Oy:ssa, joka on nyt julkaissut ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa. Vastuullisuus on yksi Antiloopin ydinarvoista joustavuuden ja edelläkävijyyden ohella.

Antilooppi haluaa kehittää koko kiinteistösijoitustoimialaa, ja vastuullisuus sekä tulevaisuuteen katsominen kulkevatkin käsi kädessä. Toimitilojen vuokraus merkitsee paitsi asiakkaan toimintaa ja tarpeita palvelevien kekseliäiden ja joustavien ratkaisujen luomista, myös kiinteistön lähiympäristön kehittämistä.

”Huomattavien kiinteistöomistustemme vuoksi meillä on suuri taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen vastuu toiminnastamme sekä työntekijöistä, asiakkaista ja muista sidosryhmistä. Kestävä kehitys ja vastuullisuus onkin integroitu järjestelmällisesti kaikkiin prosesseihin uusien kiinteistöjen hankinnasta alkaen”, Antiloopin toimitusjohtaja Tuomas Sahi kertoo.

Kumppanuuksilla yhä kestävämpään suuntaan

Antilooppi on sitoutunut edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja tunnistanut niistä osa-alueet, joihin organisaatio voi parhaiten vaikuttaa: ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, kestävät kaupungit ja yhteisöt, vastuullinen kuluttaminen sekä yhteistyö ja kumppanuudet. Lisäksi yhtiö on viime vuonna allekirjoittanut kiinteistöalan maailmanlaajuisen Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen ja sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden oman energianhankinnan osalta vuoteen 2030 mennessä. Antilooppi kuuluu myös kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkosto Green Building Council Suomi ry:hyn ja energiatehokkuuteen sekä hiilineutraaliuteen pyrkivään yritysverkosto EP100:an.

Hiilineutraalius on Antiloopille tärkeä tavoite, johon pyritään jatkuvasti päivittyvän tiekartan avulla rinnakkain hyvinvointia edistävien tilaratkaisujen kanssa. Antiloopin vastuullisuusjohtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. Vastuullisuusraportti osoittaa, että päästöt ovat vertailutietoihin nähden hyvällä tasolla eikä päästötalkoita ole tehty sisäilmaston kustannuksella.

”Tulevina vuosina pyrimme vastuullisuustavoitteisiin yhdessä asiakkaiden ja hankintaketjun kanssa. Rakennamme kumppanuuksia, joiden avulla voimme jatkuvasti parantaa oman toimintamme lisäksi sidosryhmiemme vastuullisuustyötä yhä kestävämpään suuntaan”, Antiloopin johtoryhmään kuuluva vastuullisuusjohtaja Erika Salmenvaara kertoo.

Antiloopin kasvu on ollut viime vuosien aikana merkittävää. Yhtiön kiinteistöportfolion arvo vahvistui vuonna 2020 1,4 miljardiin euroon, kun omistukset lisääntyivät muun muassa Helsingin Ruoholahdessa 100 000 m2:llä. Myös henkilöstömäärä kasvoi viime vuoden aikana reilulla kolmanneksella.