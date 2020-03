Yritykset ja työpaikat vaarassa - Tärkeät asiantuntijat jäävät rajalle

Kansainvälisiä osaajia ei saa menettää koronaviruskriisin takia 23.3.2020 12:11:32 EET | Tiedote

Keskuskauppakamari on huolissaan koronaviruskriisin vaikutuksista ulkomaalaiseen työvoimaan. Hallituksen on ratkaistava pikaisesti, miten sellaisten kansainvälisten osaajien tilanne turvataan, jotka joutuvat lomautetuiksi tai joiden työlupa on päättymässä. Muuten on todellinen vaara, että yritykset menettävät osaajia ja yksilöt joutuvat kohtuuttoman hankalaan tilanteeseen.