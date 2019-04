Yritykset: Oppisopimuskoulutuksissa otettava käyttöön palkkaporrastus

PK-yritykset haluavat kasvaa ja investoida - luvitukseen tarvitaan sujuvoittamista 29.3.2019 00:01:00 EET | Tiedote

PK-yrityksillä on kasvuhaluja, mutta kaavoituksen ja rakennuslupien sujuvoittamista kaivataan. Viranomaislupiin liittyvä byrokratia on viivästyttänyt investointeja lähes kahdeksalla prosentilla PK-yrityksistä viime ja tämän vuoden aikana, selviää kauppakamarien PK-hallitusbarometrista. Vastaajayrityksiltä on viivästynyt hankkeita yli 200 miljoonan euron arvosta. Yleisimmin viivästys on liittynyt kaavoitukseen ja rakennuslupiin. Tulevaan hallitusohjelmaan tarvitaan selkeät lupaukset kaavoituksen ja luvituksen sujuvoittamisesta yhden luvan ja luukun periaatteella.