Yritykset varautuvat rahoitusjärjestelyihin, Finnvera valmiina joustoihin

Kuluttajien luottamus on historiallisen alhaalla, mikä tulee vaikuttamaan kuluttajille suunnattujen tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Myös yleinen kustannustason nousu sekä korkojen nousu vaikuttavat monen yrityksen talouteen. On todennäköistä, että joustoja tarvitaan, jotta pk-yritykset selviävät tulevasta monin tavoin haastavasta ajasta. Finnvera on varautunut joustoihin rahoituksessaan.

- Aihetta huoleen varmasti on, sillä joillakin yrityksillä on vaikeuksia edessä. Toisaalta esimerkiksi energiamurros on tuonut myös aivan uudenlaista kysyntää ja positiivisia mahdollisuuksia, joihin kannattaa tarttua. Me olemme osaltamme valmiita joustoihin ja tulemme myöntämään maksuvapaita yrityksille tilanteissa, joissa tämä käsillä oleva tilanne vaikuttaa tilapäisesti negatiivisesti maksukykyyn. Haluamme myös olla tukemassa rahoituksellamme uudistumista ja mahdollisuuksiin tarttumista, toteaa Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

Joustoihin on varauduttu yritysten osalta, joilla kannattavan liiketoiminnan edellytykset

Finnveran 25 300 asiakkaasta valtaosa on mikro-, pk- ja midcap-yrityksiä. Koronapandemian alkuvaiheessa keväällä 2020 rahoitusten uudelleenjärjestelyt eli pääasiassa lyhennysvapaat olivat ensimmäinen keino, jolla yritykset pyrkivät varautumaan kassan kestävyyteen. Yritykset käyttivät lyhennysvapaita erittäin paljon, ja rahoitusten uudelleenjärjestelyjä tehtiin vuoden 2020 aikana lähes 14 000 kappaletta, mikä oli 170 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Jo vuonna 2021 uudelleenjärjestelyjen määrä normalisoitui reiluun 7 000 kappaleeseen, ja yritysten maksukyky pysyi pandemiasta huolimatta varsin hyvänä. Finnveran suosittua pk-takausta käytettiin poikkeusoloissa yritysten toiminnan uudelleensuuntaamiseen ja käyttöpääoman vahvistamiseen, ja tuote on yhä käytettävissä

Vaikka nyt ei ole odotettavissa pandemian kaltaista kriisitilannetta, poikkeustilanteet tuntuvat yritystoiminnassa.

- Finnvera toimii pankkien kanssa läheisessä yhteistyössä. Luotoissa, joissa Finnvera on takaajana, tarvitaan maksujärjestelyihin myös pankin suostumus. Joustoihin on varauduttu nimenomaan niiden yritysten osalta, joilla vaikeudet johtuvat toimintaympäristön muutoksesta mutta joilla on kannattavan liiketoiminnan edellytykset, sanoo Heinilä.

Lisätietoja:

Juuso Heinilä, liiketoimintajohtaja, pk- ja midcap-rahoitus, Finnvera, 029 460 2576