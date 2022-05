Yrityksille maksettu jo 879 miljoonaa euroa kustannustukia – kustannustuen kuuden hakukierros käynnissä vielä kuun loppuun asti

Valtiokonttorissa on vielä muutaman päivän ajan käynnissä kustannustuen kuudes ja viimeinen hakukierros. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille ja yhdistyksille, joiden liikevaihto on pudonnut yli 25 % koronapandemian vuoksi. Tuella korvataan joustamattomia kuluja ja palkkakuluja.

Hakemukset jätettävä klo 16.15 mennessä

Kaikkien hakemusten on oltava perillä Valtiokonttorissa pe 18.2. klo 16.15 riippumatta siitä, lähetetäänkö hakemus sähköisen asiointikanavan kautta vaiko postitse. Postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä Valtiokonttorin kirjaamossa viimeistään klo 16.15. Saman päivän postileima ei siis riitä.

Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa on tällä hetkellä keskeneräisiä kustannustukihakemuksia. Keskeneräisen hakemuksen ehtii vielä täydentää ja lähettää. Oman yrityksen tilan voi tarkistaa Tilastoja kustannustuesta -sivulta. Joka arkipäivä päivittyvästä raportista näet kaikki vireillä olevat ja päätöksen saaneet hakemukset.

Kustannustuen ehdot ja hakuohjeet löytyvät verkosta osoitteesta haekustannustukea.fi.

Hakemuksia vähemmän kuin aiemmilla kierroksilla

Hakemuksia on saapunut tähän mennessä 4500 kappaletta, ja hyväksymisprosentti on tällä hetkellä 72 %. Tukea on kuudennella kierroksella maksettu noin 40 miljoonaa euroa. Kustannustuen viidennellä hakukierroksella 2021 hakijoita oli 7300 ja hakemuksista hyväksyttiin 58 %. Hakijoiden määrä on laskenut aikaisempiin kierroksiin verrattuna.

Kustannustukea maksettiin yrityksille yhteensä 79 miljoonaa euroa tuen viidennellä hakukierroksella. Yhteensä tukea on maksettu kaikilla kierroksilla yli 879 miljoonaa euroa.

Valtiokonttori tuottaa ajantasaista tietoa kustannustukihakemusten määrästä ja tehdyistä päätöksistä joka arkipäivä Tilastoja kustannustuesta -sivulle. Tiedot ovat vapaasti hyödynnettävissä. Tilastosivulla voi tarkastella esimerkiksi kustannustukihakemusten ja -päätösten jakaumaa yrityskoon mukaan.

Tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin haettavana 30.5.-3.6.

Kattamattomien kiinteiden kustannusten tuki on tarkoitettu ensisijaisesti keskisuurille ja suurille yrityksille, joiden EU:n määrittelemä aiempi 2,3 miljoonan euron tukikatto on täynnä, ja joille ei siis voida myöntää enempää kustannustukea.

Tuen hakuaika on lyhyt, ja se alkaa 30.5. ja päättyy 3.6.2022. Tämä johtuu siitä, että EU:n koronapandemiasta johtuvat tilapäiset valtiontukipuitteet päättyvät 30.6., eikä uusien tukipäätöksen tekeminen ole sen jälkeen enää mahdollista.

Tukea haetaan paperilomakkeella, joka on toimitettava Valtiokonttorille hakuaikana 30.5.2022 klo 9.00-3.6.2022 klo 16.15. Lisätietoja tuesta ja sen ehdoista sekä hakemisesta voit lukea tuen verkkosivuilta.