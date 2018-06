Yritysjohtajat: Ulkomaisten työntekijöiden saatavuusharkinnasta luovuttava

Suomalaisten yritysjohtajien mukaan EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien työnhakijoiden saatavuusharkinnasta tulisi luopua. Kauppakamarien Yritysparlamentti-kyselyyn vastanneista yritysjohtajista enemmistö kannattaa saatavuusharkinnan poistamista. Kyselyssä tiedusteltiin myös yritysjohtajien arviota Suomen hallituksen ja opposition toiminnasta. Suomen hallitus saa yritysjohtajilta arvosanan 7,3 ja oppositio 5,3 asteikolla 4–10.

73 prosenttia kauppakamarien Yritysparlamentti-kyselyn vastaajista arvioi, että EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien, Suomessa työlupaa hakevien ulkomaalaisten työntekijöiden saatavuusharkinnasta pitäisi luopua.

“Yritykset tietävät viranomaisia paremmin minkälaista työvoimaa tarvitaan. Työvoiman saatavuus on monella alalla merkittävä ongelma ja kasvun este”, toteaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Saatavuusharkinnasta on Romakkaniemen mukaan syytä luopua. Suomi lähettäisi tällä toimenpiteellä selkeän viestin, että kaikki ovat tervetulleita Suomeen töihin.

Hallitukselle arvosanaksi 7,3

Yritysparlamentti-kyselyyn vastanneiden yritysjohtajien mielipiteet Suomen kehityksestä ovat hieman kielteisemmät kuin vuosi sitten. Johtajat antoivat arvosanan 7,6 kysymykseen “Onko Suomi menossa oikeaan suuntaan?” Edellisenä vuonna luku oli 7,8.

Yritysjohtajilta kysyttiin arvioita hallituksen toiminnasta yrityksille keskeisissä teemoissa. Yleisarvosanaksi hallitus sai yritysjohtajilta 7,3. Arvosana on sama kuin edellisessä kyselyssä marraskuussa 2017. Viime vuoden keväänä arvosana oli 7,2.

Sote- ja aluehallintouudistuksen hoitamisesta hallitus saa yritysjohtajilta arvosanan 5,9. Viime syksynä arvosana oli 5,7 ja vuosi sitten 6,5.

Sanallisissa perusteluissa toistuu arvio siitä, että hallitus on sinänsä tehnyt oikean suuntaisia asioita, mutta liian vähän ja liian hitaasti. Rakenteellisten ongelmien purkaminen ja julkisen hallinnon menojen suitsiminen ei ole vastaajien mukaan onnistunut odotetulla tavalla.

“Päätösten peruminen on ollut aivan liiallista. Ensin on tutkittava asiat ja vasta sitten on tultava esille uusilla päätöksillä. Koepallojen heittely syö koko hallituksen arvovaltaa. Monet nykyhallituksen hankkeet ovat olleet vallan oikeansuuntaisia, mutta tarvittaisiin voimakkaampia otteita, jotta muutos Suomessa tapahtuisi ja erityisesti työn tekeminen nousisi oleellisesti parempaan arvoon”, summaa eräs vastaaja.

Opposition saama arvosana pysyy yhtä alhaisella tasolla kuin aikaisemmissa kyselyissä (5,3). Yritysparlamenttikysely toteutetaan kahdesti vuodessa ja oppositio on viimeisten kahden vuoden aikana joka kerta saanut arvosanan 5,4.

“Yritysjohtajien kommenteista käy selvästi ilmi kasvava tyytymättömyys päätöksenteon hitauteen ja riittämättömyyteen suhteessa yhteiskunnallisiin muutostarpeisiin. Tämä edellyttää jo nykyiseltä hallitukselta huomiota, eivätkä tulevat vaalit saa jumittaa päätöksentekoa”, Romakkaniemi painottaa.

Poliittinen päätöksenteko on Romakkaniemen mukaan hidastunut hajanaisten hallitusten aikana. Hän ehdottaa ratkaisuksi vähemmistöhallituksen muodostamista seuraavien vaalien jälkeen. Juho Romakkaniemen avauspuheenvuoro aiheesta julkaistiin Suomen Kuvalehdessä 8.6.2018.



Tiedot ilmenevät Keskuskauppakamarin toteuttamasta Yritysparlamentti-kyselystä, joka suunnattiin 352 yritysjohtajalle eri puolella Suomea. Kyselyyn vastasi 145 yritysjohtajaa, ja vastausprosentti oli 41. Kysely toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Vastaajat kuuluvat Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan, Keskuskauppakamarin hallitukseen, alueellisten kauppakamarien hallituksiin tai Kansainvälisen kauppakamari ICC:n Suomen osaston valtuuskuntaan tai hallitukseen. Kysely toteutettiin 4.6.–8.6.2018.