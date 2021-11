YRITYSKAUPPA EDISTÄÄ TULEVAISUUDEN LIIKENNETURVALLISUUTTA - AB Blinkfyrarin emoyhtiö Söderbergföretagen osti Normi-konsernin osake-enemmistön

Normi-konsernin liikevaihto on 30 miljoonaa euroa ja se koostuu neljästä erillisestä yrityksestä; Normiopaste on Suomen johtava liikenteenohjaus- ja turvallisuustuotteiden toimittaja ja erikoistuu myös rakentamiseen ja valmistukseen. Normivalaistus keskittyy paremman infrastruktuurin rakentamiseen uusimpien teknologiainnovaatioiden avulla ja toimii pääurakoitsijana useissa ITS-projekteissa. Normilouhinta tekee kallion louhintaa ja räjäytystyötä infrastruktuurihankkeissa. Varala Engineering on älykkään liikenteen ratkaisujen asiantuntija.

Blinkfyrar on Ruotsin suurin liikennemerkkien valmistaja ja alan johtava liikenneturvallisuusratkaisujen toimittaja. Liikevaihdon ollessa 20 miljoonaa euroa ja yli 60 vuoden toimialakokemuksella, luovuus ja innovaatio ovat edelleen yrityksen vahvoja johtotähtiä. Ne opastavat jokaista tiellä liikkuvaa ja edistävät tehokasta ja turvallista liikenteen sujumista – riippumatta siitä, onko liikennemerkki alumiinia vai LED-näyttöä.

Söderbergföretagen J AB on perheomisteinen konserni, joka koostuu yrityksistä teollisuuden ja teknologiakaupan aloilta. Söderbergföretagen perustettiin vuonna 1995 ja se koostuu nykyään neljästä liiketoiminta-alueesta: Komponentit, Sähkövoima, Infrastruktuuri ja Teknologiakauppa. Konsernilla on 480 työntekijää ja sen liikevaihto on noin 160 miljoonaa euroa. Pääkonttori sijaitsee Malmössä.