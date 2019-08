Yrityskauppa: Iivari Mononen Group osti norjalaisen Solør AgroTre AS:n

Mediatiedote 30 Elokuuta 2019, Kirkenær, Norway. Iivari Mononen -konserni on ostanut norjalaisen Solør AgroTre As:n koko osakekannan. Solør AgroTre on erikoistunut puunkyllästykseen ja aitapaaluvalmistukseen maatalous- ja kuluttajamarkkinoille Pohjoismaissa sekä Länsi-Euroopassa.

Solør AgroTre AS:n aiemmat omistajat ovat BEEM Industri & Eiendom AS ja Bredesen Opset AS. Solør AgroTren liikevaihto oli viime vuonna 9,7 miljoonaa euroa (96,3 miljoonaa Norjan kruunua) ja sen palveluksessa on 29 työntekijää.

Solør AgroTren toiminta jatkuu Kirkenærissa, Etelä-Norjassa, Iivari Mononen -konserniin kuuluvan Scanpolen tytäryhtiönä, ja se jatkaa kyllästettyjen aitapaalujen tuotantoa nykyisille markkina-alueilleen. Yrityskaupalla ei ole vaikutuksia Iivari Mononen -konsernin muihin yhtiöihin.

"Solør Agrotre AS on ollut lähes 60 vuoden ajan paikallisten BEEM Industri & Eiendom AS:n ja Bredesen Opset AS:n omistuksessa. Olemme erittäin iloisia Iivari Mononen -konsernin kanssa solmitusta kaupasta. Vuosikymmenen aikana yhteistyömme on kehittynyt vahvaksi ja kestäväksi eri toimialoillamme. Olemme varmoja, että Iivari Mononen on vahva teollinen omistaja Solør Agrotrelle tulevaisuudessa, vahvistaen yhtiön asemaa, mikä on hyvä asia niin työntekijöiden kuin paikallisen yhteisön näkökulmasta," toteaa toimitusjohtaja Erik Lynne BEEM Industri & Eiendom AS:sta.

"Solør Agrotre As:n yrityskaupalla vahvistamme strategiaamme puuliiketoiminnassa. Kirkenaerin tehdas mahdollistaa pylväs- ja rakennustuoteliiketoimintamme kannattavan kasvun. Lisäksi tehtaan tuotannolla on merkittävä synergiaetu Britannian Newportissa sijaitsevan Burt Boulton & Haywood Ltd:n tehtaamme kanssa. Tavoitteenamme on kasvattaa Kirkenaerin tehtaan tuotantoa konsernin myyntikanavien kautta," kertoo Iivari Mononen Oy:n toimitusjohtaja Ari Mononen.

Solør Agrotre As:n toimitusjohtajana toimii 1.9.2019 alkaen Janne Monni.

Perheomisteinen Iivari Mononen -konserni jatkaa kasvuaan kyllästettyjen puutuotteiden ja verkostoalan ratkaisujen toimialoilla. Tavoitteemme on vahvistaa asemaamme Euroopan markkinoilla kannattavan ja kestävän kasvun kautta, tarjoten samalla korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita asiakkaillemme.

Iivari Mononen -konsernin toiminnot jakautuvat kahteen osaan - kyllästettyjen puupylväiden ja puutavaran valmistukseen Scanpole ja PrimaTimber -brändien alla, sekä verkostorakentamisen ratkaisuihin Exsanen brändin alla. Iivari Mononen -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 59,9 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa on 170 työntekijää.