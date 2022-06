Yrityskauppa: M-Brain partneroituu pohjoismaisen sijoitusyhtiön Monterron kanssa

M-Brain on Monterron ensimmäinen investointi alustayhtiöön Suomessa ja kauppa vahvistaa Monterron asemaa Pohjoismaiden johtavana software-investoijana. Monterro on ostanut M-Brainin osake-enemmistön, mutta kaikki johtotehtävissä olevat omistajat ovat tehneet osaltaan uudet sijoitukset yhtiöön ja jatkavat tehtävissään.

“M-Brain on ensimmäinen suomalainen investointimme. Uskomme että Suomessa on monia huiman kansainvälisen potentiaalin omaavia softwareyrityksiä, jotka parhaillaan kamppailevat kasvunsa kanssa. Missiomme on auttaa heitä samoin kuin olemme tehneet vastaavien ruotsalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten yritysten kanssa”, toteaa Martin Henricson, Monterron Managing Director ja tuleva M-Brainin hallituksen puheenjohtaja ja jatkaa:

”M-Brainilla on valtava kasvupotentiaali ja loistavat tulevaisuuden näkymät. Suomalaisyhtiö on kehittänyt maailmanluokan tekoälypohjaisen ratkaisun, jolla on kasvavat markkinat ja tyytyväisiä asiakkaita ympäri maailmaa. Olemme vahvasti sitoutuneita tukemaan heitä tällä kasvupolulla.”

M-Brain auttaa tekemään nopeampia strategisia päätöksiä

M-Brain tarjoaa asiakkailleen globaaleja, omaan teknologiaansa perustuvia kilpailija- ja markkinatietoratkaisuja. Yhtiö auttaa asiakkaitaan tietämään ja ymmärtämään mitä kilpailijakentällä ja markkinalla tapahtuu tuottaen heille tietoa, jolla on liiketoiminnan kannalta merkitystä. Tämä tieto mahdollistaa nopeamman päätöksenteon ja paremman kilpailuedun. Tarjooman ytimessä on yhtiön tekoälypohjainen Intelligence Plaza -alusta, johon M-Brain myös tuottaa sisältöä ja joka avulla asiakas voi tehokkaasti hallita ja jakaa toiminnalleen tärkeää tietoa.

Yhtiö kerää kasvavasta globaalista tietovirrasta asiakasyritystensä tarvitsemaa uutis- ja muuta tekstitietoa käyttäen lähteinään 3,5 miljoonaa erityyppistä verkkolähdettä. Palvelu tunnistaa, tiivistää ja tarvittaessa analysoi kullekin asiakkaalle liiketoiminnallisesti tärkeitä löydöksiä. M-Brain erottuu kilpailijoistaan siinä, että se yhdistää huipputeknologiaa ihmisälyyn ja tuottaa täten asiakkaalle ainoastaan relevanttia raportointia ja tietoa.

”Autamme asiakkaitamme johtamaan tiedolla ja pysymään kartalla siitä, mitä heidän alallaan tapahtuu. Keräämämme bisneskriittinen tieto toimitetaan niille henkilöille ja päätöksentekijöille, jotka sitä tarvitsevat ja siinä muodossa, että se on helposti ja nopeasti sisäistettävissä”, kiteyttää Kim Nyberg, toinen yhtiön perustajista ja nykyinen toimitusjohtaja.

Osoitus M-Brainin innovatiivisuudesta on äskettäin markkinoille tuotu AI-perustainen sisällöntuotantoa automatisoiva ratkaisu, joka entisestään parantaa asiakkaiden tiedonsaannin laajuutta, laatua ja nopeutta.

”Avainasia meille on lisäarvon tuottaminen asiakkaillemme. Tämän takaamiseksi kehitämme jatkuvasti tekoälyratkaisujamme. Olemme iloisia, että olemme vahvan SaaS-kokemuksen omaavan Monterron kanssa löytäneet toisemme. M-Brainin uudet innovaatiot yhdistettynä Monterron kokemukseen ja pääomaan mahdollistavat liiketoimintamme kasvun kiihdyttämisen”, jatkaa Nyberg.

Monterro antaa käytännön tukea niin strategisella kuin operatiivisella tasolla

Poiketen perinteisistä sijoitusyhtiöistä Monterro on aktiivinen omistaja, joka muodostaa omistamiensa yhtiöiden kanssa kumppanuuden niin strategisissa kuin operatiivisissa toiminnoissa.

”Meillä on itsellämme laaja käytännön kokemus softwareyhtiöiden perustamisesta niiden laajentamiseen”, jatkaa Martin Henricson ja lisää: ”Tämän ansiosta tunnemme hyvin kaikkien eri kasvuvaiheiden haasteet.”

Marjukka ja Kim Nybergin vuonna 1999 perustaman M-Brainin pääkonttori on Helsingissä, ja sillä on toimistot Kanadassa, Englannissa, Saksassa, Ranskassa, Singaporessa ja Malesiassa. Yhtiöllä on noin 190 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 19,4 MEUR. M-Brain on kasvanut myös seuraavilla yrityiskaupoilla: Cision (ostettiin 2011), Esmerk (2012), Whitevector (2013) ja GIA (2015). M-Brainin globaaleja asiakkaita ovat mm. DHL, Akzo Nobel, Johnson Controls, Scania,Unilever, Metsä Group, Nokian Renkaat ja Nets.

