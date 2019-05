Yrityskauppojen sarja saa jatkoa: Perustava laajentaa Pohjois-Suomeen

Suomen johtava betoniperustusten suunnitteluun ja urakointiin erikoistunut yritys Perustava Oy on ostanut tyrnäväläisen Suomen Taloperustus Oy:n koko osakekannan. Ostettavan yhtiön nykyinen yrittäjä Ilpo Väyrynen jatkaa betoniperustuksia asentavan yhtiön toimitusjohtajana ja vastaa samalla Perustavan Pohjois-Suomen liiketoiminnasta.

- Tämän kaupan myötä Perustavasta tulee aidosti valtakunnallinen toimija, joka palvelee erikokoisia rakennusliikkeitä, talotoimittajia ja yksityisiä rakennuttajia koko Suomessa. Oulun laajalla markkina-alueella rakennetaan edelleen paljon ja näemme siellä kasvun mahdollisuuksia. Rovaniemellä sekä Lapin tunturikeskuksissa matkailun kasvu edellyttää jatkuvaa uudistuotantoa. Suomen Taloperustus on meille tuttu yritys koko olemassaolomme ajalta ja heillä on hyvin samanlainen, kunnianhimoinen halu tehdä tinkimätöntä laatua kuin meillä, kertoo Perustava Oy:n toimitusjohtaja Markku Nenonen.



- Meillä on pitkä kokemus yhteistyöstä Perustavan kanssa. Perustava on tämän toimialan edelläkävijä ja kehittänyt toimintaansa määrätietoisesti. Asiakkaamme hyötyvät tämän kaupan myötä Perustavan digitaalisista tietojärjestelmistä, laajemmista resursseista sekä mm. vahvasta suunnitteluosaamisesta. Perustusten rakennesuunnittelu on järkevintä teettää sillä, joka osaa myös käytännön toteuttamisen. Hyvällä suunnittelulla varmistetaan asiakkaan etu eli kilpailukykyiset ja kustannustehokkaat ratkaisut, valottaa 20 vuotta alalla toiminut Ilpo Väyrynen.



Orimattilalaiseen Perustava-konserniin kuuluu emoyhtiön ja nyt hankitun Suomen Taloperustuksen lisäksi Hämeenlinnan Lammilla sijaitseva betonielementtitehdas Perustava Elementti Oy. Konsernin liikevaihto on noin 45 miljoonaa euroa. Yhtiöiden palveluksessa työskentelee yhteensä 240 henkilöä.