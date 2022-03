YrityspalvelutEP -aamukaffien sarja jatkuu 6.4.2022

Aamukaffeilla 6. huhtikuuta työelämävalmentaja Ari Koivuniemi Työstä hyvinvointia ja kilpailuetua Etelä-Pohjanmaalle -hankkeesta alustaa kuulijat aiheeseen, mitä organisaatiossa voitaisiin tehdä, jotta tulevaisuudessa kilpailtaisiin työvoimasta hieman vahvemmin eväin. Työvoimapula on jo tällä hetkellä ajankohtainen, ja jatkossa iskee vieläkin kovemmin.

Virtuaaliset aamukaffitilaisuudet ovat koonneet niin yrityksiä kuin yrityspalveluita tuottavia tahoja linjoille mukavasti. Teemoina on kaffeilla ollut tähän mennessä niin Business Finlandin RRF-rahoitusta, rekrytoinnin tukea, maaseudun yritystuen elpymisrahoitusta kuin uuden ohjelmakauden esittelyäkin. "Tiivis info ja sen päälle lyhyt keskustelu ja mahdollisuus kysyä asiantuntijalta on vaikuttanut hyvältä toimintatavalta" arvioi Johanna Olsson, yrityspalvelukeskuksen päällikkö. "Tarve tilaisuuksien järjestämiselle nousi yrityksistä ja yhteistyökumppaneilta. Yrityspalveluissa ja -rahoituksissa tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa valtavasti, ja tämä on yksi tapa pitää eri tahoja ajan tasalla."

Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu mukaan aamukaffeille (link.webropolsurveys.com). YrityspalvelutEP-teemasivuilta (ely-keskus.fi/yrityspalvelutEP) löydät Etelä-Pohjanmaan alueen yrityksille suunnatun tapahtumakalenterin ja aiempien tilaisuuksien tallenteet.

Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston, Business Finlandin, Finnveran, Uusyrityskeskus Neuvoa-Antavan, eteläpohjalaisten Leadereiden, Sedun, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin, Into Seinäjoen, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Kauhavan Kehityskeskuksen, Etelä-Pohjanmaan Liiton ja muiden alueen yrityspalvelutoimijoiden kanssa.

Tulevat ajankohdat

6.4. Rekrykaffit: Rekrytointi, perehdyttäminen, työntekijäkokemus ja työnantajamielikuva

Työvoimapula iskee jo nyt, ja jatkossa vieläkin kovemmin. Mitä organisaatiossa voitaisiin tehdä, jotta tulevaisuudessa voitaisiin kisata työvoimasta hieman vahvemmin eväin?

20.4. Rahoituskaffit: Kuinka toteuttaa yhteinen hankevalmistelu tutkijoiden, yritysten ja yhteisöjen kesken?

Yrityscase: ruoka-alan yritysten ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö kehityshankkeissa, Anu Hopia, elintarvikekehityksen Epanet-professori, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys, Turun yliopisto.

4.5. Aamukaffit: Koulutusta yrittäjälle

Yrittäjän osaamisen päivittämiseen ja laajentamiseen on Etelä-Pohjanmaallakin monta koulutuspalveluiden tuottajaa. Millaisia mahdollisuuksia ja koulutuksia on tarjolla? Mitä kouluttautuminen maksaa ja miten se rahoitetaan? Aamukaffeilla kuulet ja pääset keskustelemaan aiheesta. Nyt on monipuolisesti tahoja paikalla: Sanna Möller-Aaltonen Suomen yrittäjäopistosta, Satu Ahopelto Sedulta, Sirkku Uusimäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta ja Kari Välimäki Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

18.5. Aamukaffit: Vientikaupan asiakirjat

Vientikaupassa EU:n ulkopuolisiin maihin voidaan tarvita monenlaisia asiakirjoja ja dokumentteja. Kauppakamari myöntää yrityksille ulkomaankaupan asiakirjoja, kuten EU:n yleisiä alkuperätodistuksia, ATA carnet-tulliasiakirjoja, kauppalaskujen vahvistuksia sekä ForceMajeure ja muita erityistodistuksia kaupan osapuolten ja vientimaan viranomaisten vaatimuksiin. Tässä tilaisuudessa saat tiiviin esityksen siitä, milloin asiakirjoja voidaan tarvita ja miten niitä haetaan ja käytetään. Asiantuntijoina Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin assistentti Hannele Hynynen ja toimitusjohtaja Tomi Kohtanen.

1.6. Rahoituskaffit: Rahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen

Sinulla on suunta ja kasvusuunnitelma selvillä, mutta pääoman riittävyys rajoittaa. Finnvera voi osallistua yrityksesi rahoitukseen yhdessä pankkisi kanssa. Täydennämme pankin rahoitusta lainoilla, tarjoamme yrityksesi puolesta vakuuden pankin lainalle ja suojaamme vientisaataviin liittyviä riskejä. Tule kesäaamun kaffeille kuulemaan enemmän! Kari Hytönen Finnveralta alustamassa.