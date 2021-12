YrityspalvelutEP -aamukaffien sarja käynnistyy 15.12.2021

Ensimmäisessä virtuaalisessa rahoituskaffi-tilaisuudessa keskiviikkona 15.12. klo 8.15–9.00 saamme kuulla Business Finlandilla haussa olevasta RRF-rahoituksesta (Recovery and Relielience Facility) ja sen mahdollisuuksista. RRF-rahoituksen tarkoituksena on elvyttää Euroopan taloutta, ja hauissa painotetaan kestävän kehityksen näkökulmaa, joten on tärkeää, että vastuullisuus on huomioitu hankkeessa.

Virtuaalisia aamukaffi-tilaisuuksia on tarkoitus jatkaa säännöllisesti joulutauon jälkeen. Joka toisena keskiviikkoaamuna järjestettävissä tilaisuuksissa nostetaan ajankohtaisia teemoja niin yrityspalvelukeskuksen toimijoilta (ELY-keskus, TE-palvelut, Business Finland) kuin muiltakin yrityspalvelutoimijoilta. Keväälle 2022 on tulossa esimerkiksi Finnveran, eteläpohjalaisten Leadereiden ja Sedun teemoja. Voit myös jättää meille vinkin aiheesta (link.webropolsurveys.com), joka kiinnostaisi sinua.

"Tällaisten tiiviiden infojen ja keskustelumahdollisuuksien tarve on noussut yrityksistä ja yhteistyökumppaneilta. Yrityspalveluissa ja -rahoituksissa tapahtuu tällä hetkellä ja tulevina vuosina valtavasti, ja tämä yksi tapa pitää yrityksiä ja yhteistyökumppaneita ajantasalla", avaa Johanna Olsson Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yrityspalvelukeskuksesta tapahtumasarjan järjestämistä.

Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu mukaan aamukaffeille (link.webropolsurveys.com). Aamukaffitilaisuuksien tallenteet tulevat löytymään YrityspalvelutEP -teemasivulta (ely-keskus.fi/yrityspalvelutEP), josta tulee myös löytymään jatkossa ajantasainen tulevien yritystilaisuuksien tapahtumakalenteri.

Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston, Business Finlandin, Finnveran, Uusyrityskeskus Neuvoa-Antavan, eteläpohjalaisten Leadereiden, Sedun, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin, Into Seinäjoen, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Kauhavan Kehityskeskuksen, Etelä-Pohjanmaan Liiton ja muiden alueen yrityspalvelutoimijoiden kanssa.

Tulevat ajankohdat ja alustavat teemat

15.12.2021 Rahoituskaffit: Tulevaisuuden innovaatiot kansainvälisille markkinoille suunnitteilla? Business Finlandin RRF-rahoitushaut ovat käynnissä (businessfinland.fi). Haussa mm. vähähiilinen rakennettu ympäristö sekä kasvuyritysten vihreä siirtymä.

12.1.2022 Rekrykaffit: Rekrymessuilla näkyvyyttä rekrytointiin! MeiränRekry-rekrytointitapahtuma kokoaa jälleen yhteen eri alojen työnantajat sekä työnhakijat 26.1.2022 Seinäjoki Areenassa sekä hybridinä verkossa Tavata-alustalla.

26.1.2022 Rahoituskaffit: Maaseudun yritysten investointien vauhdittaminen uusiutuvaan energiaan. EU:n elpymisrahoituksen haku käynnissä nyt! Tuki on haettavissa maaseudulla sijaitseville mikro- ja pienyrityksille biokaasurakentamiseen, uusiutuvaan energiaan ja teknologiaan sekä yrityksen ostajalle asiantuntijapalveluiden hankintaan.

9.2.2022 Rahoituskaffit: Uusi EU-ohjelmakausi on käynnistynyt! Tule kuulolle, miten yrityksen kehittämisavustuksella voidaan uudella ohjelmakaudella tukea pk-yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä edistäviä kehittämis- ja investointihankkeita.

23.2.2022 Rekrykaffit: Mistä ja miten kansainvälisiä osaajia eteläpohjalaisiin yrityksiin? EURES ja kansainvälisen työnvälityksen palvelut esittäytyvät. Osaajien haku, kansainväliset rekrymessut, kielikoulutus jne.

9.3.2022 Rekrykaffit: Oppisopimuksen monet mahdollisuudet osaavan työvoiman turvaamiseksi. Sedu esittelee oppisopimuksen mahdollisuudet nykyisen henkilöstön osaamisen kehittämiseen, uusien työntekijöiden rekryyn, kesäoppisopimuksiin, yrittäjän oppisopimuksiin sekä tutkinnon loppuun suorittamiseen.

23.3.2022 Rahoituskaffit: Finnveran aloittavan ja nuoren yrityksen rahoitus.