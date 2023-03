Yritysrahoitukseen on tullut uusi JTF-rahasto tutun EAKR-rahaston rinnalle – haku käynnistyy Pohjois-Suomessa 3.3.2023

Mikä on JTF?

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF) on uusi rahoitusinstrumentti, jolla Euroopan unioni pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2050 mennessä. JTF edistää teknologista muutosta ja sen mukanaan tuomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia.



Rahoituksen avulla tuetaan pohjoissuomalaisia pk-yrityksiä uudistumaan ja kansainvälistymään sekä monipuolistetaan alueen elinkeinorakennetta. ELY-keskuksella on JTF-rahoitusta käytettävissä yrityksen kehittämisavustuksiin Pohjois-Pohjanmaalla noin 31 miljoonaa euroa, Kainuussa noin 3 miljoonaa euroa ja Lapissa noin 21 miljoonaa euroa.

Ota yhteyttä ELY-keskuksen yritysasiantuntijaan ennen hakemista

Yrityksen kehittämisavustuksiin on saatavilla myös EAKR-rahoitusta. Yrityksen tulee olla yhteydessä oman maakuntansa ELY-keskuksen yritysasiantuntijaan ennen hakemuksen jättämistä, jotta hakemus ohjautuu oikeaan hakuun.



Lisätietoja haettavissa olevista avustuksista löytyy Pohjois-Suomen rakennerahastot-sivustolta, Yritysrahoitus-sivulta.