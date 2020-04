Yrjö Laakkosen investointihanke etenee Savonlinnassa – kaavoitus hyväksyttiin

Kaavoitus mahdollistaa maanomistajan suunnitteleman majoitus- ja kokousmatkailukokonaisuuden rakentamisen. Savonlinnan Oravin Puistoniemi sijoittuu keskeiselle paikalle Heinäveden laivareitin varteen lähelle Linnansaaren kansallispuiston luontomatkailualueita. Kaavahankkeessa on otettu huomioon laadukas historialliseen Oravin kanavakylään sopiva rakentaminen sekä matkailun vaikutukset saimaannorpan suojeluun vieressä sijaitsevassa Linnansaaren kansallispuistossa.

Maanomistaja, liikemies Yrjö Laakkonen, suunnittelee Savonlinnan Oravin Puistoniemeen kansainvälisesti korkeatasoisen majoitus- ja kokousmatkailun rakentamista. Rakennusoikeutta on 3 500 neliömetriä. Alueelle on suunnitteilla rakentaa päärakennus ja erillisiä huviloita. Investointi tuo alueelle uusia ympärivuotisia työpaikkoja.

Investointihanke kehittää Oravin kanavakylän loma- ja matkailupalvelujen ja muiden kyläpalvelujen kokonaisuutta. Uudet majoitus- ja kokousmatkailupalvelut on tarkoitus kytkeä osaksi Oravin luontomatkailukeskusta, jolloin myös alueen nykyisiä matkailupalveluita tuetaan ja hyödynnetään.

- Savonlinnassa on menossa matkailun kehittymisessä vahva kehitysvaihe, vaikkakin globaali pandemia sitä tilapäisesti heiluttaa. Matkailijamäärät kasvoivat viime vuonnakin ja erityisesti saksankielinen Eurooppa on Saimaan ja Pietarin kaupunkien sekä VisitFinlandin kanssa tehdyn yhteistyön avulla vahvassa kasvussa. Kaupunki on panostanut voimakkaasti matkailumarkkinointiin saksankieliseen Eurooppaan. Matkailuinvestointihankkeita on vireillä ja toteutuksessa noin 100 miljoonan euron edestä. Yrjö Laakkosen korkeatasoinen hotelli- ja huvilainvestointikokonaisuus vahvistaa Savonlinnan vetovoimaisuutta edelleen, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

- Savonlinnan saavutettavuus on merkittävästi parantumassa, kun kaupungin neuvottelema charter-lentoyhteys alkaa ensi vuodesta lukien ja Parikkalan rajanylityspaikka tulee kansainväliseksi vuonna 2024. Samoin matkailun kehittymistä tukevat muun muassa kaupungin edistämät Saimaa Unescon maailmanperintökohteeksi ja Savonlinna sen keskuspaikaksi, Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 yhteistyössä Saimaan alueen kaupunkien kanssa ja kansallinen kaupunkipuisto Savonlinnaan sekä uusia tapahtumia luovat hankkeet, toteaa kaupunginjohtaja Laine.

Puistoniemen hankkeesta laadittiin joulukuussa 2018 kaupungin ja maanomistajan välille aiesopimus, jolla kaupunki sitoutui myötävaikuttamaan kaavoitusprosessin sujuvaa läpiviemistä. Lisäksi kaupunki avustaa matkailuinvestointia varten perustettavaa yhtiötä investointitukihakemuksen valmistelussa ELY-keskukselle ja hankkeen liiketoimintasuunnitelman laadinnassa.

Kaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 30.3. Kaavan saatua lainvoiman noin kuukauden päästä voidaan käynnistää hankkeen toteutukseen tähtäävä suunnittelu.