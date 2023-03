Ystävät hämärän jälkeen -kauhuklassikon kirjoittajan häikäisevä suurteos

Norrtäljen satamaan ilmestyy eräänä syysaamuna lukittu keltainen rahtikontti. Kukaan ei tiedä, mistä kontti on tullut tai mitä sen sisällä on. Kun lukko viimein murretaan auki, kontin sisältö järkyttää koko kaupunkia. Samalla ulos livahtaa jotakin synkkää, joka alkaa nakertaa ihmisten välistä ystävällisyyttä. Kolmekymmpiset Max ja Siw ovat jo pitkään aistineet jonkin olevan vinossa. Kaupungin muuttuessa myös heidän ja heidän lähimpien ystäviensä elämät mullistuvat peruuttamattomasti.

John Ajvide Lindqvist (s. 1968) on palkittu ruotsalainen kirjailija, joka yhdistää romaaneissaan taiturillisesti realistista kerrontaa fantasia- ja kauhuelementteihin. Ajvide Lindqvist on kirjoittanut romaaneja, näytelmiä ja tv-draamoja. Yhdysvaltalaiskirjailija Stephen King on nimennyt Ajvide Lindqvistin yhdeksi omista suosikeistaan.

John Ajvide Lindqvist: Ystävällisyys

alkuteos Vänligheten

suomentanut Katriina Huttunen

733 sivua

Ilmestyy myös äänikirjana, lukija Unto Nuora