YTN: Aika käy vähiin

Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro jättivät teknologiateollisuuden sopimusalalle lakkovaroituksen tänään.

– YTN pyrkii aina ensisijaisesti saamaan aikaan neuvotteluratkaisun, mutta kieltämättä tässä kyllä alkaa aika ja ideat käymään vähiin, YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki sanoo. Hankamäen mukaan YTN:n hallitus kokoontuu arvioimaan neuvottelutilannetta huomenna perjantaina. Hän ei ryhdy arvioimaan päätöksiä ennakolta.

YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksan mukaan järjestö hakee edelleen neuvottelupöydästä ylempien ostovoiman kehitystä tukevaa palkkaratkaisua ja yleiskorotusta.

– Niin kauan kuin on aikaa ja haluja jatkaa neuvotteluja, toivoa on tietenkin olemassa. Pallo on nyt tukevasti työnantajien päädyssä. Teknologiateollisuuden työnantajilla on tuhannen taalan paikka näyttää, haluaako se neuvotteluratkaisua, meillä halua neuvotella on. Mutta katsotaan, miten menee, Oksa sanoo.