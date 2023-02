YTN sopi ainoana teollisuudessa perhevapaista

- Saimme tärkeän tavoitteemme perhevapaiden kirjaamisen osalta maaliin ja sovimme siitä ainoana palkansaajajärjestönä teollisuudessa, sanoo puheenjohtaja Teemu Hankamäki. - Tämä on merkittävä päänavaus ja nyt yhdenvertaisessa vanhemmuudessa päästään eteenpäin.



Sopimus tuo molemmille vanhemmille 32 päivää palkallista vapaata ja synnyttävälle vanhemmalle lisäksi palkallisen 40 päivän raskausvapaan. Aiemmin ei-synnyttävän vanhemman palkallinen vapaa oli ainoastaan viisi päivää.



Palkat nousevat sopimuskauden aikana yhteensä kuusi prosenttia ja koko sopimuksen kustannusvaikutus on seitsemän prosenttia. Alan ylempien toimihenkilöiden palkat nousevat ensimmäisenä vuonna yleiskorotuksena kolme prosenttia, minkä lisäksi työnantaa jakaa 0,5 prosenttia. Sopimus sisältää prosentin kustannusvaikutteisen kertaerän, joka on 12,5 prosenttia kuukausipalkasta ja se maksetaan maaliskuun palkanmaksun yhteydessä.



Vuonna 2024 palkat nousevat 1,3 prosentin yleiskorotuksella ja 1,2 prosentin työnantajaerällä.



- Työnantajalle korotustaso oli selvästi kynnyskysymys ja olemme pettyneitä siihen, ettei taso ole sama kuin muilla henkilöstöryhmillä, kertoo neuvottelupäällikkö Petteri Oksa. - Meille tärkeintä kuitenkin oli saada palkanjakomallissa yleiskorotuksen osuus suuremmaksi ja niitä maksetaan nyt yli 70 prosenttia kiinteistä korotuksista, mikä on hyvä suhde. Tällä turvataan jäsentemme ansiokehitystä. Arvioimme, että ratkaisu oli tässä pitkin hampain hyväksyttävissä.



Palkallisten perhevapaiden edistämiseen vastineena muutosneuvotteluaikoihin ja lomautusneuvotteluaikoihin tulee pieniä muutoksia.



- Näissä tilanteissa työpaikoilla ratkaisevaa on yt-lain sisällön noudattaminen, eivät itse ajat. Tämä on kirjattu myös sopimukseen. Nyt on yrityksillä näytön paikka, että näin todella tapahtuu, Oksa vaatii.



Aiemmin ilmoitettu lakko 15.-17.2. nimetyissä teknologiateollisuuden yrityksissä peruuntuu ja alalle asetettu ns. venymiskielto päättyy välittömästi.