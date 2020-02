YTN tyytyväinen sopimussuman purkautumiseen

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on tänään hyväksynyt teknologiateollisuuden ja kemian neuvottelutulokset ylempien toimihenkilöiden uusiksi työehtosopimuksiksi. Sopimuskaudella alojen ansiot nousevat noin 3,3 prosenttia ja palkattomat kiky-tunnit poistuvat.

– Olen tyytyväinen, että ensimmäiset sopimukset on vaikealla liittokierroksella saatu ja suma lähtee vihdoin purkautumaan. Jäsenistön kannalta tärkein tavoite toteutuu, kun kiky-tunnit poistuvat sopimuksista ja ilmaisen työn tekeminen päättyy. Inflaatioennusteisiin peilaten palkankorotukset pitänevät ylempien toimihenkilöiden ostovoiman ennallaan, YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki arvioi.



YTN:n osalta ensimmäisenä alana neuvottelutuloksen saavutti teknologiateollisuus. YTN:n ja Teknologiateollisuus ry:n välinen sopimus koskee yli 60 000 ylempää toimihenkilöä ja se on teollisuuden toiseksi suurin työehtosopimus.



YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksa on tyytyväinen siihen, että vaikeasta lähtötilanteesta ja hankalista aiheista huolimatta neuvotteluosapuolet pystyivät koko pitkän neuvotteluprosessin aikana rakentavaan keskusteluun.



– On luottamusta rakentavaa, että pystyimme löytämään ratkaisut neuvottelemalla. Tämä antaa hyvän pohjan hakea ratkaisuja niihin asioihin, joihin tämä liittokierros ei tarjonnut mahdollisuuksia eikä uusi sopimus pureudu, Oksa sanoo.



Myös Oksa nostaa sopimuksen tärkeimmäksi asiaksi kiky-tuntien eli ilmaisen työn poistumisen. Hänen mukaansa sopimus tarjoaa muilta osin jotakin hyvää molemmille osapuolille.



– Sopimus antaa lisää mahdollisuuksia sopia vapaa-ajalla matkustamisen korvaamisesta sekä kiinnittää huomiota työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Toisaalta kiky-tuntien poistumisen myötä työnantaja saa lisää työkaluja joustoihin. Kaiken kaikkiaan pidän saatua sopimusratkaisua vallitseviin olosuhteisiin nähden kohtuullisena, Oksa sanoo.



YTN:n neuvottelutilanteen etenemistä voi seurata osoitteessa ytn.fi/neuvottelut.