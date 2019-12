YTN:n puheenjohtajana jatkaa Teemu Hankamäki

YTN:n sääntömääräinen syyskokous valitsi tänään hallituksen seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2020-2021. Puheenjohtajana jatkaa Tekniikan Akateemiset TEKin neuvottelujohtaja Teemu Hankamäki.

- Tällä hetkellä meille on tärkeintä saada meneillään oleva, erityisen haasteelliseksi osoittautunut neuvottelukierros maaliin ja sopimukset aikaan, puheenjohtaja Teemu Hankamäki sanoo. -Jäsenemme odottavat palkankorotuksia, jotka takaavat heidän ostovoimansa ja huomioi lisäksi, että suomalaisen asiantuntijan palkkataso on alhainen keskeisiin kilpailijamaihin vertailtuna, Hankamäki huomauttaa.



- Työelämän kehittämisen osalta haluamme ensi vuonna vaikuttaa yt-lain uudistamiseen ja kilpailukieltosopimusten käytön rajaamiseen, joiden piirissä on laaja joukko jäseniämme, Hankamäki jatkaa.



Varapuheenjohtajiksi valittiin puheenjohtaja Samu Salo Insinööriliitosta, työmarkkinajohtaja Riku Salokannel Suomen Ekonomeista ja yksikönjohtaja Ville-Veikko Rantamaula Tradenomeista.



Lisäksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Hannele Aikio (TEK), Ari Anttila (TEK), Kariliina Huovila (Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat), Kosti Hyyppä (Ekonomit), Minna Hälikkä (Vakava), Jyrki Kopperi (IL), Lasse Laurikainen (IL), Salla Luomanmäki (Akavan Erityisalat) ja Jaana Meklin (Suomen Lakimiesliitto).



YTN:n organisaatio vahvistuu tässä kuussa, kun 16.12. toimistolla aloittaa aiemmin syksyllä valittu uusi järjestöpäällikkö Katariina Styrman. Samalla aiemmin omien töiden ohella hoidettu pääsihteerin tehtävä lakkaa.



- Strategiamme mukaisesti kehitämme organisaatiotamme ja järjestöpäällikkö tuo toimintaamme vakautta ja tehoa. Toimiston henkilöstön vahvistaminen jatkunee ensi vuoden aikana, arvio Hankamäki. - Se mahdollistaa YTN-liittojen palveluksessa olevan henkilöstön osaamisen paremman kohdentamisen neuvottelu- ja sopimustoimintaan, Hankamäki summaa.



Parhaillaan käynnissä on suurten teollisuuden alojen neuvottelukierros ylempien toimihenkilöiden osalta. Lisäksi on jo käynnistynyt muutamien ensi vuonna päättyvien sopimusten neuvottelut esimerkiksi rahoitus- ja energia-alalla. Neuvottelukierroksen tilanteesta löytyy lisätietoa osoitteesta ytn.fi/neuvottelut.