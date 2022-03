Yuval Noah Harari kirjoittaa ensi kertaa lapsille – tietokirjasarjan aiheena ihmiskunta

Dolly Partonin ja James Pattersonin romaani ilmestyy suomeksi kesäkuussa 17.3.2022 11:40:13 EET | Tiedote

Juokse Rose juokse ilmestyy 16.6.2022. Alkuteos Run, Rose, Run on tällä hetkellä New York Timesin kovakantisten kirjojen bestseller-listan ykkösenä. Kirjan inspiroimana kantrilegenda ja populaarikulttuurin ikoni Dolly Parton kirjoitti myös albumillisen uusia lauluja. Juokse Rose juokse (suom. Jorma-Veikko Sappinen) on Partonin esikoisromaani, jonka hän on kirjoittanut yhdessä jännityskirjailija James Pattersonin kanssa. Tämä ehdotti Partonille yhteisen kirjan kirjoittamista saatuaan idean tarinasta, jonka päähenkilönä on kantrilaulaja. Parton toi juoneen ja henkilöhahmoihin väriä omalla näkemyksellään: ”Kirjan naishahmoissa on palasia minusta, ja samaistun heihin vahvasti. Tarinankertojana ammennan koko elämänkokemuksestani, jotta hahmot ja kertomukset heräisivät eloon.” Kirjan tarina sijoittuu Nashvilleen, jossa laulaja-lauluntekijä AnnieLeen lahjakkuus viimeinkin huomataan ja ihmiset ihastuvat hänen lauluihinsa. Vaikea menneisyys, jota AnnieLee on paennut pikkukaupungista, uhkaa kuit