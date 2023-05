YVA-hankkeiden määrä on ennätyksellinen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Pohjalaismaakunnat)

Jaa

Taustalla ovat vihreän siirtymän investointihankkeet. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on vireillä ennätyksellinen määrä hankkeita, jotka kuuluvat ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) pariin. Tavanomainen määrä vuositasolla on alle 10, mutta tällä hetkellä vireillä on yli neljäkymmentä YVA-menettelyä ja kaksikymmentä on ennakkoneuvotteluissa eli puhutaan yhteensä yli 60 YVA-hankkeesta.

Suuri osa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen YVA-hankkeista liittyy tuulivoimaan.

– Suurin osa jo kuulutetuista YVA-hankkeista, runsaat kolmekymmentä, liittyy tuuli- ja aurinkovoimaan, niiden sähkönsiirtoon tai akku- ja vetyteollisuuteen, kertoo johtava asiantuntija Elina Venetjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Lähiaikoina on lisäksi tulossa vireille useita hankkeita, sillä jo 20 hankkeesta on pidetty tai sovittu ennakkoneuvotteluita, hän jatkaa. Ympäristövaikutusten arviointimenettely on lakisääteinen prosessi, jota sovelletaan hankkeisiin, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tällaisia hankkeita voivat olla esimerkiksi suuret tiehankkeet, kaivokset, jätteenkäsittelylaitokset tai tuulivoimalat. – Pääosa vireille tulleista hankkeista on ns. vihreän siirtymän investointeja ja määrällisesti ne jakautuvat melko tasaisesti Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien välillä. Sisällöissä on kuitenkin jonkin verran eroja, esim. vety- ja akkuhankkeet painottuvat rannikolle, toteaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on vireillä tai tulossa vireille runsaasti muita vihreän siirtymän hankkeita eli niitä, jotka eivät vaadi YVA-menettelyä, hän jatkaa. Tämän tilanteen hoitaminen ELY-keskuksen tehtävien osalta ei olisi mahdollista ilman viime vuoden lopulla saatua valtion lisärahoitusta. YVA-menettelyn tarkoituksena on varmistaa, että suunnitteilla olevan toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset selvitetään riittävän tarkasti. Ympäristövaikutukset voivat kohdistua luontoon, rakennettuun ympäristöön, ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin ja luonnonvarojen hyödyntämiseen. Pyrkimyksenä on vähentää tai kokonaan estää haitalliset ympäristövaikutukset. YVA-menettelyssä hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. Hankkeesta vastaava, yksityinen yritys tai julkinen taho, vastaa selvitysten tekemisestä. Menettelyä ohjaa ja valvoo yhteysviranomaisena toimiva alueellinen ELY-keskus. YVA on hankkeen suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen suunnittelussa ja lupaharkinnassa, esimerkiksi ympäristö- tai rakennusluvassa. YVA-menettely ei itsessään tarkoita, että hanke saa ympäristö- tai rakennusluvan. Yhtenä menettelyn tavoitteena on lisätä kaikkien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. Kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa, esimerkiksi alueen asukkaat, järjestöt ja viranomaiset, voivat osallistua prosessiin, jossa tiedonsaanti ja osallistuminen ovat erittäin tärkeitä.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Suuri osa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen YVA-hankkeista liittyy tuulivoimaan. Lataa

Linkit