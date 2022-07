Yyterinniemen maanomistajille uusia tukimahdollisuuksia ranta-alueiden monikäyttösuunnittelun myötä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt Porin Yyterinniemellä neuvonnallisen suunnitteluhankkeen, jonka tarkoituksena on kartoittaa ja löytää hoidettavia luontokohteita Preiviikinlahden ja Kokemäenjoen suiston alueilla yhdessä maanomistajien kanssa. Monipuolista luonnonhoitoa voidaan tukea uusilla Helmi -elinympäristöohjelman tuilla ja maatalouden ympäristökorvauksien kautta. Painopiste Porissa on laadukkaan rantalaidunnuksen ja heinäbiomassan hyötykäytön edistämisessä.

Teemuluodon rantalaidun. © Roosa Kemppi

Yyterinniemen luonnonhoidon suunnittelun tavoitteena on edistää alueen ranta- ja vesiluonnon hyvää tilaa ja ranta-alueiden resurssien hyödyntämistä yhdessä asiantuntijoiden ja maanomistajien kanssa. Toteutettavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi merenrantaniittyjen laidunalueiden ja perinnebiotooppien kunnostus ja hoito sekä suojavyöhykkeiden tai kosteikkojen perustaminen. Tavoitteena on myös osoittaa alueet, joissa ruovikot säilytetään, ja joissa niitä tulisi hävittää tai hyödyntää. Suunnittelu toteutetaan osana ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön käynnistämää Helmi -elinympäristöohjelmaa, joka on mahdollistanut uusia tukitapoja luonnonhoidon toteuttamiseen. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa tunnistamalla, suojelemalla ja ennallistamalla heikentyneitä luontotyyppejä. Varsinais-Suomen ELY-keskus voi myöntää uutta kansallista hoitotukea alueiden peruskunnostukseen tavarana tai palveluna. Tällöin toimenpidekohteen maanomistaja voi esimerkiksi vastaanottaa aitaustarvikkeita laidunaidan rakentamista varten tai saada valmiin peruskunnostuksen tai alueen aitauksen toteutuksen ns. avaimet käteen -periaatteella ELY-keskuksen toimittamana. Peruskunnostuksen jälkeen alueelle voidaan hakea maatalouden ympäristökorvausta. Myös kuntien, järjestöjen ja yhdistysten on mahdollista hakea tukea kunnostus- ja hoitotoimiin Kunta- ja Järjestö-Helmen kautta. Kunta- ja Järjestö-Helmen seuraava hakukierros on 15.9-31.10.2022. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tilaaman ja koordinoiman suunnittelutyön maastokartoitukset ovat käynnistyneet kesällä 2022. Kiinnostuneiden maanomistajien toivotaan ottavan yhteyttä alueensa konsulttiin tilakohtaisia keskusteluja varten (ks. yhteystiedot ja kartta aluejaosta tiedotteen lopussa). Kaikki yhteistyö maanomistajien, kunnan ja viranomaisten välillä on toivottavaa. Maankäyttötavoitteita ja alueellisia hoitosuosituksia sisältävän suunnitelman on tarkoitus valmistua kevättalvella 2023, jolloin Helmi -ohjelmaa voidaan alkaa toteuttaa yhdessä maanomistajien kanssa. Konsultteina hankkeessa toimivat Ympäristösuunnittelu Enviro Oy sekä Wild Nordic Nature Oy. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Satakuntaliitto, Metsähallitus ja Porin kaupunki. Lisätietoa hankkeesta: Roosa Kemppi, suunnittelija

Varsinais-Suomen ELY-keskus

puh. 0295 022 080

roosa.kemppi@ely-keskus.fi Konsultit: Preiviikinlahti:

Esa Lammi, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy

puh. 0400 200 652

esa.lammi@ys-enviro.fi Kokemäenjoen suisto:

Jaana Mälkki, Wild Nordic Nature Oy

puh. 040 734 6696

jaana.malkki@wildnordicnature.com Lisää Helmi -elinympäristöohjelmasta: ym.fi/helmi

Helmi -ohjelman toimeenpano: ymparisto.fi/helmiohjelma/varsinais-suomi-ja-satakunta

