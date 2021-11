Zekki kilpailee voitosta EU:n innovaatiokilpailussa

Zekki-digipalvelu on edennyt finaaliin Euroopan sosiaalisten innovaatioiden kilpailussa. Finaaliin valittiin vain 10 hakijaa 565 osallistujan joukosta.

‒ Finaalia kohti mennään voittajafiiliksillä! Toki finaalipaikka itsessään on jo suuri voitto meille, sillä saamme nyt kaiken mahdollisen opin ja sparrauksen kilpailusta, iloitsee projektipäällikkö Reija Paananen Diakonia-ammattikorkeakoulusta.

Finaalia edelsi semifinaalivaihe, johon valittiin 30 osallistujaa. Semifinalistit osallistuivat sparraus- ja koulutustilaisuuksiin, jotka mahdollistivat oman digipalvelun ydinajatuksen hiomisen.

‒ Zekin erottaa muista osallistujista vahva ihmislähtöisyys. Meillä nuoret eivät ole vain kohderyhmä, vaan he ovat olleet mukana kehittämässä Zekkiä, sanoo asiantuntija Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta.

Euroopan sosiaalisten innovaatioiden kilpailun vuoden 2021 teemana on tulevaisuuden taidot – vihreän ja digitaalisen tulevaisuuden kehittäminen. Voittaja valitaan finaalissa 8. joulukuuta, ja kilpailun kolme parasta palkitaan 50 000 eurolla.

Zekki kerää käyttäjiä kotimaassa

Zekki-digipalvelu kannustaa pohtimaan omaa hyvinvointia ja ohjaa matalan kynnyksen palveluihin. Verkossa toimiva maksuton digipalvelu on tarkoitettu 15–25-vuotiaille nuorille sekä nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten työkaluksi.

Palvelu on tarjolla asuinpaikasta riippumatta. Se tuo valtakunnalliset digipalvelut myös niille alueille, joilla lähipalveluita on tarjolla vähemmän. Vaikka palvelu lanseerattiin vasta vuoden alussa, jo 40 000 on tutustunut Zekkiin.

Seuraavaksi palveluiden suosittelussa aletaan hyödyntämään tekoälyä, mikä voi mahdollistaa esimerkiksi lähipalveluiden tarjonnan yhä useammalla alueella.

Nuorten kohtaamat haasteet ovat hyvin samanlaisia eri puolilla Eurooppaa. Esimerkiksi työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osuus on monessa Euroopan maassa korkea, ja koronapandemia on lisännyt mm. mielenterveyden ongelmia.

‒ Zekistä suunnitellaan kieliversioita kotimaiseen testikäyttöön, ja ovia ei ole suljettu muuallekaan. Kilpailun kautta meille on rakentunut hieno kansainvälinen verkosto, Kainulainen arvioi.

Zekki perustuu 3X10D®-elämäntilannemittariin, tutkimuksiin ja asiantuntijatietoon. Zekin ovat kehittäneet yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diakonissalaitoksen Vamos, Ehyt, HelsinkiMissio, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Mieli, Nuorisoasuntoliitto, Nuorten Ystävät, Pelastakaa Lapset, Takuusäätiö, Väestöliitto ja Yeesi STEAn tuella.